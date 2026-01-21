Puente admite que el infrafinanciamiento de Rodalies agrava su vulnerabilidad y puede provocar accidentes como el de Gelida

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido este miércoles que “el infrafinanciamiento” de la línea de Rodalies agrava su vulnerabilidad y puede provocar accidentes como el de Gelida, que causó la muerte del maquinista. En una rueda de prensa multitudinaria en Madrid, donde ha dado detalles de este accidente y del de Adamuz, Puente ha afirmado que su ministerio trabaja para revertir la falta de inversión.

También ha admitido que, a estas alturas, su ministerio no sabe de quien es la titularidad del muro que se cayó sobre la cabina, porque hay dudas sobre si pertenece a la AP-7 o bien a Adif. El ministro también ha advertido a los sindicatos de maquinistas que la huelga “no es la mejor manera” de resolver sus reivindicaciones. Según el ministro, el accidente de Gelida se produjo por las fuertes lluvias de los días anteriores, que hicieron que el talud pesara mucho más de lo que es habitual y provocara el colapso del muro. El accidente tuvo lugar en un punto donde las circunstancias meteorológicas no eran especialmente duras.

El ministro ha insistido en que el muro cayó en el preciso momento en que pasaba el convoy, hecho que dejó los sistemas de seguridad y el mismo maquinista sin ninguna posibilidad de reaccionar.

También ha recordado que en aquel tramo había una limitación de velocidad de 60 km/h, cuando normalmente los trenes circulan a 140 km/h. Por lo tanto, según Puente, “dentro de la terrible mala suerte” de las circunstancias, “si hubiera ido a 140, las consecuencias habrían sido más trágicas”.

Preguntado por la responsabilidad en la conservación del muro, el ministro ha apuntado que podría formar parte de la infraestructura del AP-7 o bien ser un muro ferroviario. “Hay unos pilares de suspensión debajo el AP-7 que se entiende que son sedes, pero el otro, que es una especie de T que acompaña la cama ferroviaria, no queda claro”, ha dicho.

En todo caso, ha señalado que “el infrafinanciamiento de Rodalies” agrava su “vulnerabilidad”. “Rodalies arrastra infrafinanciamiento y deterioro de las infraestructuras, y además tiene un trazado muy singular que transcurre por sitios muy complejos”, ha afirmado.

Entre estos lugares “complejos”, ha citado zonas con vegetación y taludes importantes que, en caso de lluvias fuertes como las de esta semana, pueden provocar la caída de objetos. “No sólo es un trazado deteriorado por falta de financiación, sino que también es singular”, ha reiterado.

En todo caso, ha asegurado que su ministerio invierte y trabaja para revertir la situación. “En financiación estamos haciendo todo el que podemos para resolver la situación”, ha dicho.

Huelga de maquinistas

El ministro ha dado respuesta a la convocatoria de huelga por parte del sindicato de maquinistas SEMAF para los días 9, 10 y 11 de febrero. Según Puente, el Ministerio “entiende y respeta el estado de ánimo de los maquinistas y sus reivindicaciones para mejorar la operativa”, pero no ve la vaga como una solución.

“No compartamos que la huelga general sea la mejor manera de resolverlas, y lo que haremos es reunirnos con ellos con la esperanza de que la huelga no se llegue a convocar o que, si se convoca, se desconvoque”.

En este sentido, ha asegurado que se sentará con los sindicatos. “Intentaremos atender sus reivindicaciones sin dañar los usuarios, el servicio y el sistema ferroviario”, ha dicho.

Pide que no se especule sobre Adamuz

Puente ha comparecido acompañado de altos cargos del Ministerio en una rueda de prensa sin límite de preguntas donde ha pedido que no se especule sobre las causas del accidente de Adamuz, porque la investigación es “compleja” y “requiere tiempo”. Adelantar conclusiones precipitadas, según el ministro, es “poco respetuoso con las víctimas y las familias”.

También sobre Adamuz, el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha apuntado que la línea había sido revisada en cuatro ocasiones los meses anteriores al accidente y que no se había detectado ninguna incidencia que “a priori” permita relacionarla con el siniestro.

En este sentido, ha explicado que, después de la remodelación de la línea por 700 millones de euros, el 7 de enero se había hecho una revisión completa de los elementos de la remodelación de mayo del 2025.

Puente ha informado de que se han encontrado marcas en las rodadures del lado derecha de varios trenes, pero que en otro caso se han detectado a la izquierda, hecho que pone de manifiesto la dificultad de atribuir directamente el accidente a una causa concreta.