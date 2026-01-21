Trump quiere "negociaciones inmediatas" por Groenlandia: "Si decidiera utilizar la fuerza seríamos imparables, pero no lo haré"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia, aunque ha descartado el uso de la fuerza para controlar la isla. En un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), Trump ha afirmado que conseguir Groenlandia es una cuestión "estratégica de seguridad nacional" para el país, y ha negado que suponga una "amenaza para la OTAN". "Si decidiera utilizar la fuerza seríamos imparables, pero no lo haré", ha dicho el líder republicano. Trump ha afirmado que sólo él puede proteger a Groenlandia.

Asimismo, ha asegurado que los EE.UU. protegieron la isla durante la Segunda Guerra Mundial y ha acusado a Dinamarca de ser "desagradecida". "Sin nosotros, todos ahora hablaríais alemán y un poco de japonés", ha dicho. "Cada aliado de la OTAN tiene la obligación de ser capaz de defender su propio territorio; y la realidad es que ninguna nación o grupo de naciones se encuentra en una posición de defender Groenlandia, excepto los Estados Unidos", ha reiterado en un discurso de más de una hora ante numerosos dirigentes europeos. "Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente puede llegar a entender", ha remarcado.

En este sentido, Trump ha reivindicado la necesidad de poseer Groenlandia por una cuestión de "seguridad nacional e internacional". "La isla forma parte de la Norteamérica, se encuentra en la frontera norte del hemisferio occidental; es nuestro territorio", ha insistido.

Al mismo tiempo, ha repetido en numerosas ocasiones que la OTAN ha sido "muy injusta" con los Estados Unidos, remarcando que el gigante norteamericano, en la práctica, ha pagado "por el 100%" de la alianza. "Nunca hemos pedido nada, pero nunca hemos obtenido nada a cambio, y probablemente no conseguiremos nada a menos que decidamos hacer un uso excesivo de la fuerza; y si decidimos hacerlo, seríamos imparables", ha apuntado.

En este punto, Trump ha vuelto a reclamar Groenlandia como compensación por todos estos años, aunque ha asegurado que no hará uso de la fuerza militar para conseguir la isla. "La gente se pensaba que haría uso de la fuerza, pero no es necesario; no quiero usarlo, no la utilizaré", ha dicho. Todavía sobre este punto, el mandatario estadounidense se ha dirigido al conjunto de socios europeos que se oponen a la entrega de Groenlandia –en particular Dinamarca– y ha lanzado el siguiente mensaje: "tenéis una elección; podéis decir que sí y seréis apreciados, o podéis decir que no y lo recordaremos", ha resumido.

Críticas a Europa

Antes de las referencias a Groenlandia, Trump ha iniciado su discurso cargando contra a Europa, un continente que ve "irreconocible". "Quiero que a Europa le vaya bien, pero no va en la buena dirección", ha indicado, argumentando que la prosperidad del club comunitario se ha basado en "el incremento del gasto público, la migración descontrolada y unas importaciones extranjeras sin fin". Trump también ha cargado contra la subcontratación y contra la idea de que "la energía asequible tenía que ser sustituida por la nueva estafa verde", negando una vez más la existencia del cambio climático. "Hay molinos eólicos por toda Europa y lo único que hacen es perder dinero; [...] son unos perdedores", ha dicho.

Desenlace de la guerra de Ucrania

Al final de su intervención, Trump también ha dedicado unas palabras a la guerra de Ucrania, un conflicto que este mes de febrero hará cuatro años que empezó. A ojos del líder republicano, Ucrania y Rusia se encuentran ahora en un punto en el que "pueden firmar un acuerdo". "Y si no lo hacen, serán estúpidos", ha dicho Trump, refiriéndose al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a su homólogo ruso, Vladímir Putin.