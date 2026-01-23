Indignación total: “Es un desastre”

Pasajeros esperando un autobús en Vilafranca del Penedès a causa del colapso de los trenes. - ACN

La segunda jornada sin funcionamiento de Rodalies provocó ayer una ola de indignación en toda Catalunya. Los pasajeros –400.000 diarios–, que esperaban el restablecimiento de los trenes, se quedaron estupefactos cuando Renfe avisó de que todavía no iban a circular debido a la huelga de los maquinistas, que ponen en duda la seguridad por los últimos accidentes ferroviarios. La R2 sería la única línea que podría empezar a funcionar en breve.

“Es engañar a la gente”, denunció Mercè, vecina de Terrassa que tuvo que utilizar los Ferrocarrils de la Generalitat para llegar a Barcelona. Destacaron las pantallas negras de la estación de Sants, sin salidas ni llegadas de trenes. Sin embargo, algunos usuarios reprocharon que las autoridades dieron información contradictoria. “No hay servicio, pero en la pantalla de mi móvil sale otra cosa. Es un caos”, dijo César, que intentaba ir a Vilanova i la Geltrú.

En la estación de Vilafranca del Penedès, poco transitada, Renfe puso en marcha una alternativa con buses para cubrir el trayecto de la R4, aunque usuarios como Jordi Martínez, estudiante en Martorell, aseguraron que “tampoco funciona” ya que no podían confirmar las horas. “Es todo un desastre”, lamentó Jordi.

La dificultad para encontrar alternativas hizo que algunos pasajeros buscaran otras opciones. Es el caso de Bea Soria, que decidió llevar en coche a usuarios que se quedaron colgados “un día más” en la estación de Mataró. “El miércoles no pude, pero hoy he pasado por aquí y he cogido a quien quisiera ir a Barcelona”, explicó.

Afectaciones en las vías

El accidente del tren de la R4 en Gelida (Alt Penedès), a causa del derrumbe de un muro de carga, provocó el corte de la AP-7 en sentido sur, desde Martorell, y seguirá cortada al menos hasta mañana. La diputación de Barcelona implantó nuevas medidas en la red de carreteras locales, entre ellas restricciones de tráfico pesado, para minimizar las afectaciones durante el corte. El tráfico en la salida de Barcelona por la C-32 –en la que levantaron las barreras del peaje– en la zona del Garraf aumentó un 85%, y tanto en esta vía como en la C-31 hubo problemas de circulación. Mientras, la A-2 entre Cornellà y Martorell acumuló hasta 18 kilómetros de retenciones.

Autorizan más horas al volante de autocares

El ministerio de Transportes ha elevado hasta el domingo el límite de horas que los conductores de buses pueden pasar al volante, con el fin de “reforzar” el transporte de viajeros por carretera tras la suspensión de los trenes de Rodalies. El límite de conducción diaria pasa de 9 a 11 horas, y se reduce el descanso mínimo de 11 a 9 horas. Se aplicará a quienes hagan trayectos requeridos por la Generalitat o participen en refuerzos por parte de concesionarios de líneas regulares, como alternativa a trenes suspendidos.

Exigen explicaciones y protestas el domingo

Las plataformas de viajeros de trenes de Catalunya, entre ellas Usuaris Avant de Catalunya, con decenas de leridanos, irán hoy a la Generalitat “para ser recibidos y conocer de primera mano cuál es realmente la situación del transporte ferroviario en estos momentos y qué actuaciones hay previstas para resolverlo”. Además, para el domingo se han convocado protestas a las 12.00 en varios municipios, una en la plaza Paeria, con el lema “Lleida s'aixeca”.

La CGT se suma a los tres días de huelga de Semaf

La CGT (SFF-CGT) se sumó ayer a la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para los días 9, 10 y 11 de febrero, para “exigir un nuevo modelo ferroviario en el que se priorice la seguridad” de trabajadores y viajeros.

Renfe retira la mitad del tren de Gelida

Renfe retiró ayer por la tarde la mitad del tren accidentado en Gelida: una locomotora tractora diésel se desplazó hasta el lugar y poco antes de las cinco de la tarde remolcó los vagones menos perjudicados en dirección en sentido sur. La operadora evitará remolcar el primer vagón.

Minutos de silencio en homenaje a las víctimas

Empleados ferrovarios en la estación de Sants y en Tarragona hicieron un nuevo minuto de silencio en memoria de las víctimas por los accidentes de Gelida y Adamuz.