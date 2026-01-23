Zelenski anuncia reuniones a tres con EEUU y Rusia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció ayer las primeras conversaciones a tres, con Estados Unidos y Rusia, desde el inicio de las negociaciones de paz, en unos encuentros que acogerá Emiratos Árabes Unidos los próximos días.

Durante su intervención en el Foro Económico de Davos (Suiza) y tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario ucraniano confirmó que entre hoy y mañana sábado se producirá el primer encuentro “trilateral” que incluya en la misma mesa a los equipos ruso y ucraniano.

“Tendremos una reunión trilateral. Esto es mejor que no tener ningún tipo de diálogo”, indicó Zelenski, insistiendo en que Kyiv se encuentra en una situación complicada por los ataques de Moscú, pero “los rusos también están en una situación difícil” por lo que el presidente ucraniano valoró que este encuentro pueda contribuir a que acabe la guerra.

El líder ucraniano afirmó que espera que la parte rusa esté lista para comprometerse con un acuerdo, toda vez que indicó que Ucrania está preparada para asumir compromisos.

En su discurso ante el Foro de Davos, el presidente ucraniano denunció la falta de acción de Europa para garantizar su propia defensa y pararle los pies a Rusia, insistiendo en que sigue dependiendo del peso militar de EEUU. “Hoy en día, Europa solo confía en la creencia de que, si surge un peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la alianza en acción. Si Putin decide tomar Lituania o atacar Polonia, ¿quién responderá?”, expuso.

Trump acusa a España de ser un “aprovechado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer a España en Davos de ser “un aprovechado” por ser “el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)” y agregó que le gustaría hablar con ese país al respecto.“Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España y por qué no lo hacen, quieren que la seguridad les salga gratis”, comentó.Trump insistió en señalar a España como un país que se ha desmarcado del resto en cuanto a sus compromisos financieros para la Defensa en el marco de la Alianza Atlántica, y dijo que creía que es un “aprovechado”.Tanto los ministros de Exteriores como el de Economía español, José Manuel Albares y Carlos Cuerpo respectivamente, defendieron que España es “un aliado fiable” de la OTAN y que con el 2,1% de gasto en defensa cumple con lo que le requiere la Alianza.