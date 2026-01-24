El corte de Rodalies y la AP7 cuesta 9 millones al día, según Pimec

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Pimec estima que la interrupción del servicio de Rodalies en Catalunya conjuntamente con el corte parcial de la AP-7 generan un impacto económico diario de casi 9 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y de 5,9 millones en costes laborales. Las estimaciones, elaboradas por el Observatorio de la Pime de Catalunya, se basan en un cálculo de los costes laborales derivados de los retrasos sufridos por los trabajadores así como el tiempo adicional de recorrer vías alternativas a la AP-7.

Respecto a las ausencias causadas por la suspensión de Rodalies, Pimec recomendó a las empresas que aquellas derivadas de la imposibilidad de llegar al puesto de trabajo se consideren debidamente justificadas cuando se acrediten, “sin que ello comporte consecuencias disciplinarias ni laborales”. Sin embargo, señala que, dado que las autoridades no han emitido ninguna restricción general de los desplazamientos, estas ausencias no tienen la consideración de permisos retribuidos, por lo que las horas no trabajadas “deberán recuperarse”.