Junts pide la dimisión de Puente y Paneque y ERC exigen un calendario de inversiones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, reclamó ayer la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras el desprendimiento que obligó a cortar un tramo de la línea R1 de Rodalies: “¿Cuántos cortes de vía más hacen falta para que dimitan el ministro y la consellera?”, se preguntó en un mensaje en redes sociales. Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, que se reunió ayer con Paneque, le reclamó medidas mientras continúe el corte de la AP-7 y que exija un calendario de inversiones al Gobierno central para mantener esta autovía. En cuanto a la circulación de Rodalies, la portavoz republicana exigió que mientras se recupera la normalidad se mantenga el incremento de trenes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y de autobuses de refuerzo. También afirmó que es el Estado quien “tiene la obligación de mantener todas las infraestructuras”.