La investigación apunta a la fractura del carril como causa del accidente de Adamuz

El bogie del coche número ocho del tren Iryo accidentado en Adamuz es transportado en un camión.

La investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 muertos, apunta que la causa del siniestro es que el carril estaba fracturado y que la fractura se produjo antes del paso del tren. Así lo consideró la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que afirmó que las muescas en las ruedas de los vagones del Iryo y la deformación en el carril son compatibles con esta hipótesis. Según los expertos, al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestó que esta hipótesis provisional ofrece “cierta tranquilidad” por su prontitud aunque insistió en que no es definitiva. Puente aseguró que la fractura se tuvo que producir “minutos y horas” antes del suceso, por lo que no se pudo detectar. Además, señaló que todos los sensores automatizados que detectan anomalías en la red ferroviaria “en ningún caso rebasaron el nivel de alarma”, por lo que dijo que quizá “hay que hacer otro tipo de controles”, y advirtió de un posible defecto de fábrica del carril de las vías –ya se ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías–. Puente también afirmó sentirse “capacitado absolutamente” y no teme ser cesado, al tiempo que acusó al PP de hacerse eco de “bulos”, mientras que el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, aseguró que “asumirá las consecuencias”.

Balance de fallecidos

En otro orden de cosas, las autopsias a las 45 víctimas de la catástrofe ya han finalizado, por lo que todos los fallecidos han sido identificados y dejan el balance en 23 hombres –un menor de edad– y 22 mujeres, todos españoles menos tres mujeres –una rusa, una alemana y una marroquí–. Respecto a los heridos, la cifra de hospitalizados se ha reducido de 29 a 23 –cinco de los cuales siguen en la UCI–, mientras que ya se han tramitado 102 altas hospitalarias.

Reducen a 60 km/h un tramo en Segovia

Adif ha reducido temporalmente la velocidad de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid a 60 kilómetros por hora en un tramo de 20 kilómetros en Segovia al detectarse un “incidente leve” en una vía.

Aplazado el contrato del AVE en Arabia Saudí

El accidente de Adamuz ha frustrado la firma definitiva del nuevo contrato del AVE para unir Medina y La Meca, aplazada sine die por la cancelación del viaje de la delegación española. Segun Expansión, el siniestro en Córdoba puede suponer un golpe reputacional a España.

La Fiscalía rechaza el secreto en la causa

La Fiscalía de Córdoba ha pedido al Juzgado de Montoro que no se declare el secreto de las diligencias previas del accidente de Adamuz, al señalar que “no hemos tenido antes una tragedia de estas características” y desear que “sea lo menos larga posible”.