El AP-7 ha registrado este lunes por la noche retenciones kilométricas en el Papiol (Baix Llobregat) a causa de un camión que ha volcado en la media mientras circulaba en sentido norte y que ha cortado seis carriles de la carretera, tres en cada sentido, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). El siniestro ha llegado a causar seis kilómetros de retención en sentido sur, entre el Papiol y Sant Cugat del Vallès, mientras que en dirección Girona las colas han estado de hasta cinco kilómetros, del Papiol a Castellbisbal. Los Bombers han trabajado con seis dotaciones en el siniestro. El camión, cargado con chatarra, ha perdido la carga a causa del vuelco. Poco después de las siete de la tarde, el SCT ha informado de la reapertura de dos carriles en sentido sur.