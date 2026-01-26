SEGRE

La AP-7 registra colas kilométricas en ambas direcciones a la altura del Papiol por un camión volcado

En sentido sur ha habido colas de hasta seis kilómetros y en sentido norte de hasta cinco

Agències

El AP-7 ha registrado este lunes por la noche retenciones kilométricas en el Papiol (Baix Llobregat) a causa de un camión que ha volcado en la media mientras circulaba en sentido norte y que ha cortado seis carriles de la carretera, tres en cada sentido, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). El siniestro ha llegado a causar seis kilómetros de retención en sentido sur, entre el Papiol y Sant Cugat del Vallès, mientras que en dirección Girona las colas han estado de hasta cinco kilómetros, del PapiolCastellbisbal. Los Bombers han trabajado con seis dotaciones en el siniestro. El camión, cargado con chatarra, ha perdido la carga a causa del vuelco. Poco después de las siete de la tarde, el SCT ha informado de la reapertura de dos carriles en sentido sur.

