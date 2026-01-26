La AP-7 registra colas kilométricas en ambas direcciones a la altura del Papiol por un camión volcado
En sentido sur ha habido colas de hasta seis kilómetros y en sentido norte de hasta cinco
🔴 Un camió que circulava en sentit nord a l'AP-7 al Papiol ha bolcat a la mitjana. Hi ha 3 carrils tallats en cada sentit i hi ha importants #retencions pic.twitter.com/Uf9u87sRqW— Trànsit (@transit) January 26, 2026
El AP-7 ha registrado este lunes por la noche retenciones kilométricas en el Papiol (Baix Llobregat) a causa de un camión que ha volcado en la media mientras circulaba en sentido norte y que ha cortado seis carriles de la carretera, tres en cada sentido, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). El siniestro ha llegado a causar seis kilómetros de retención en sentido sur, entre el Papiol y Sant Cugat del Vallès, mientras que en dirección Girona las colas han estado de hasta cinco kilómetros, del Papiol a Castellbisbal. Los Bombers han trabajado con seis dotaciones en el siniestro. El camión, cargado con chatarra, ha perdido la carga a causa del vuelco. Poco después de las siete de la tarde, el SCT ha informado de la reapertura de dos carriles en sentido sur.