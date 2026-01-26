Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y del director general de explotación y mantenimiento de Adif han sido destituidos a raíz de la crisis de Rodalies. Así lo ha pedido el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, a los directores de Renfe y Adif, según ha confirmado en una entrevista al 24h de RTVE. La decisión llega después de que el Govern haya exigido "de manera inmediata" que Renfe y Adif "asuman responsabilidades". De hecho, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha pedido las responsabilidades que les correspondan, y que signifiquen cambios instantáneos, inmediatos, acompañados de nuevas inversiones”.

Según Santano, son conscientes de la "situación y malestar de la ciudadanía catalana" y considera que Renfe y Adif "tienen una responsabilidad por asumir". "Sin asumir responsabilidad no podremos avanzar y no mirar con tranquilidad el futuro. Hace falta un punto de inflexión", ha remachado en la misma entrevista en la televisión pública española.

El Govern ha exigido este mediodía en un breve comunicado a Renfe y Adif que asumieran responsabilidades "de manera inmediata" delante la "grave acumulación" de incidencias que afecta "de manera reiterada" la red de Rodalies.