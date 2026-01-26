Paneque pide a Renfe y Adif cambios instantáneos, más inversiones y que asuman responsabilidades

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha pedido este lunes a Renfe y Adif “que tomen decisiones inmediatas, que asuman las responsabilidades que les correspondan, y que signifiquen cambios instantáneos, inmediatos, acompañados de nuevas inversiones”. Después de una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies, Paneque ha explicado en una rueda de prensa los dos motivos por la petición de responsabilidades: por una parte, que se iniciara el servicio sábado aunque previamente el Govern había comunicado la suspensión del tráfico ferroviario; y de la otra, la falta de mantenimiento preventivo de la infraestructura.

Paneque no piensa dimitir

La consellera ha afirmado que tiene "más ganas y energía" que antes de la crisis de Rodalies y ha pedido "unidad" a los partidos representados en el Parlament. La miembro del equipo de gobierno de Salvador Illa ha salido así al paso de las peticiones de dimisión que le han llegado desde algunas formaciones. "Estoy absolutamente concentrada y centrada en salir de la situación, y en la recuperación del servicio con las máximas garantías y la mayor normalidad posible", ha afirmado Paneque. "Creo que la unidad tendría que estar en la solución -ha añadido dirigiéndose a los partidos que le piden que se marche- y no en otras cuestiones que pueden tener rédito político, pero no solucionan la situación".

El servicio ha estado parado todo el fin de semana y se ha reprendido este lunes, una reanudación accidentada que se ha interrumpido en dos ocasiones por problemas en el centro de control. "En estos momentos sabemos qué ha pasado, pero no las causas del fallo de la mañana", ha lamentado.

Paneque ha asegurado que el ejecutivo catalán está volcado en la recuperación del servicio y aunque ha considerado que "no es tolerable" la crisis de Rodalies, también ha querido subrayar que "se equivocan los que no ayudan a arreglar la situación y buscan situaciones que no corresponden", en una alusión a las peticiones de dimisión contra ella.