El Govern anuncia "normalidad" en Rodalies a partir del lunes y descarta ceses en Territori

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern ha anunciado este martes que el servicio de Rodalies no volverá a la "normalidad" hasta el lunes, y que esperan que a partir de entonces "funcione como antes de la crisis". Lo ha confirmado la portavoz del Govern de la Generalitat y consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa excepcional por la crisis ferroviaria de estos días en Cataluña, con paradas intermitentes y falta de información constante para los usuarios sobre el estado del servicio de Rodalies.

La consellera ha adelantado que se prevé mantener los cortes y los “efectivos” sustitutivos “hasta el viernes, con el mismo sistema que ahora mismo”, y que “el fin de semana se podrán ir reanudando los tramos” cortados. Además, el Govern cuenta con que ya el “lunes se desarrolle el servicio sin planes alternativos en los puntos que se están analizando” y por lo tanto llegue la “normalidad” a los trenes de Rodalies.

Con este calendario sobre la mesa, el Govern cree que los usuarios podrán volver a la situación previa a la crisis de Rodalies de la última semana, a pesar de mantener las restricciones por las obras al R3 y algunos puntos que afectan a los trabajos por el accidente de Gelida.

A pesar de la situación, la consellera sigue siendo optimista al hablar de la posibilidad de poner el servicio de Rodalies a punto. Cuando asumió el cargo, de hecho, habló de un plazo de dos años para tener la red con una cierta operativa mejorada por las obras que estaban en marcha y que empezarían. Este martes, Paneque no se ha aventurado a repetir el plazo concreto pero tampoco ha querido contradecirse. “Nos marcamos dos años para estabilizar el sistema y que Rodalies operara con normalidad. El Govern está determinado a que Rodalies sea un servicio digno lo más bien posible”, se ha limitado a decir.

Al margen de la manifestación

Por otra parte, preguntada por si el Govern daría apoyo a las movilizaciones convocadas por las plataformas de usuarios de trenes para el 7 de febrero, Paneque ha querido desvincular al ejecutivo de la cita pero sin rechazar sus argumentos. Después de explicar que “han sido reunidos diariamente con las plataformas” durante esta crisis, la consellera ha considerado que “el Govern lo que tiene que hacer es gobernar y gestionar, respetando absolutamente las manifestaciones; pero el Govern no tiene que participar de manifestaciones sino trabajar”.

Por último, ha querido garantizar que cualquier decisión tomada estos días y todos los operativos llevados a cabo han sido puestos en conocimiento del presidente, Salvador Illa, que sigue ingresado en la Vall d'Hebron. “El presidente está con ganas y está en todo momento informado de los aspectos más relevantes”, ha dicho.

Paneque descarta ceses en Territorio por la información en la crisis de Rodalies pero admite que hacen falta "mejoras"

Paneque ha descartado ningún cese en el Departamento de Territorio a consecuencia de la crisis en Rodalies de los últimos días. La dirigente socialista ha admitido que hacen falta "mejoras" en el ámbito de la comunicación, pero ha añadido que "ninguna decisión tomada" puede ser valorada como "falta de responsabilidad". Por otra parte, sobre los relevos en Renfe y Adif, ha evitado valorarlos y ha señalado que desde el ejecutivo catalán no pusieron ningún nombre encima de la mesa, sino simplemente que se tenían que asumir responsabilidades por las disfunciones generadas en el servicio.

En su comparecencia, Sílvia Paneque ha sostenido que tienen que impulsar con más fuerza" el plan de choque para Rodalies. Sin embargo, ha subrayado que han puesto recursos adicionales. "Descarto que desde el Departamento se tenga que asumir ninguna responsabilidad en este sentido", ha aclarado.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica no ha entrado a valorar los ceses anunciados este lunes del director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y el responsable de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez Bailo. Preguntada sobre si los satisfacen, ha respondido que estarán satisfechos "cuando Rodalies funcione con normalidad".

Paneque ha señalado que los dos principales focos de asunción de responsabilidades eran la descoordinación entre las directrices del Departamento y la ejecución de estas por parte de Renfe, y la falta de mantenimiento por parte de Adif. Ha añadido que ahora lo que quieren desde el Govern son "soluciones".

En este contexto, Sílvia Paneque ha admitido que hacen falta todavía algunas mejoras por parte del Departamento en el ámbito de la información a los usuarios. "No estamos a los niveles que queríamos y seguiremos insistiendo en el plan de choque", ha afirmado. Ha indicado que no pueden utilizar l'Es-Alert para estos casos, pero sí que han incorporado las bases de datos de los abonados de ATM y les ha permitido llegar a unos 1,6 millones de usuarios.

El Govern descarta llevar a Adif y Renfe a los tribunales como le reclama Junts

La portavoz ha rechazado la petición que Junts le ha hecho este martes y ha asegurado que no contempla llevar a Adif y Renfe a los tribunales por la crisis de Rodalies de los últimos días y los efectos que ha tenido. Para Paneque, la resolución del caos vivido “no pasa por llevarlos a los tribunales”. “No se soluciona así, sino con trabajo, rigor e inversiones”, ha sentenciado al ser preguntada en rueda de prensa por la exigencia de Junts. La respuesta llega después de que el grupo parlamentario de Carles Puigdemont haya reclamado estas denuncias y haya amenazado con acudir desde el partido a los tribunales si no lo hace el Govern porque “la desinversión premeditada pone en peligro la vida de los catalanes".