El Gobierno inicia los trámites para la regularización de inmigrantes

El Consejo de Ministros aprobó ayer el inicio de la tramitación para llevar a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes residentes en el Estado pactada con Podemos, que será la séptima de la historia –la primera desde 2005–. El decreto –que no obliga al Gobierno a pasar la medida por el Congreso– permitirá regularizar a cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular.

La ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, explicó que esta medida va dirigida a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 –denegada o no– y para los inmigrantes que lleven en España al menos desde el 31 de julio del año pasado. Sus hijos menores también podrán acogerse a la medida. Estos extranjeros –con la condición de no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público– podrán solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

“Hoy se da el pistoletazo de salida a un proceso complejo”, afirmó Saiz, que aseguró que el proceso se llevará a cabo “con garantías, de manera ágil, de manera eficaz”. Además, señaló que desde que se hace la solicitud, “habrá un plazo de no más de 15 días para que sea admitida a trámite” y aseguró que “van a poder trabajar en cualquier sector y lugar del país”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará su rechazo al decreto a la cumbre del Partido Popular Europeo del 30 y 31 de enero en Zagreb, alegando que es “contraria” al pacto europeo de inmigración, mientras que Vox señaló que “la invasión también mata” y recurrirá al Tribunal Supremo.

Podemos se abre al traspaso de inmigración para Catalunya

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, manifestó ayer que su formación está ahora abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Catalunya con retoques en el texto que pactaron PSOE y Junts, tras el acuerdo de regularización extraordinaria con el Gobierno. “Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un traspaso si no tiene racismo”, aseguró Montero. El portavoz de Junts, Salvador Vergés, celebró el fin del “veto” de Podemos. “Bienvenido sea”, dijo.