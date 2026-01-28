Martínez Bravo explica que el pacto para regularizar migrantes podría beneficiar a 150.000 personas en Cataluña

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha cuantificado que unas 150.000 personas en Cataluña se podrían beneficiar del pacto entre PSOE y Podemos en el Estado para la regularización de medio millón de migrantes. En una atención a los medios este miércoles en el Parlament, la consellera ha valorado "muy positivamente" el acuerdo y ha asegurado que supone un "paso fundamental" para dar derechos a los vecinos y vecinas de Cataluña que no pueden trabajar porque no tienen su situación normalizada. Asimismo, ha explicado que la semana que viene se reunirá con entidades sociales y del mundo local para "coordinarse" y velar para que todas las personas que se pueden acoger a esta regulación lo hagan "con garantías".

Martínez Bravo se ha expresado así después que PSOE y Podemos anunciaran lunes un pacto para regularizar de manera "inmediata" medio millón de migrantes a España. La consellera ha asegurado que el acuerdo es "una magnífica noticia" para los derechos de estas personas y también un "impulso definitivo" al mercado de trabajo y la actividad económica del país.

La consellera de Derechos Sociales ha remarcado que la Generalitat "colaborará" estrechamente con el gobierno español para asegurarse que todas las personas que pueden regularizar su situación "aprovechen esta ventana de oportunidad" y lo hagan y también para garantizar que "nadie se quede atrás".

Preguntada por un eventual acuerdo político para sacar adelante la delegación en Cataluña de parte de las competencias en inmigración que exige Junts, la consellera ha dicho que están "a la expectativa" y que si acaba siendo una realidad el Govern "lo aceptará de buen grado". "Todas las herramientas de autogobierno por Cataluña son positivas", ha subrayado a Martínez Bravo.