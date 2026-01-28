PP y Junts dejan caer el decreto de subida de las pensiones pero salvan el de transportes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El pleno extraordinario del Congreso celebrado ayer, que se inició con un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, tumbó como ya estaba previsto el real decreto ley ‘ómnibus’ que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos. Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar “hacer daño a millones de ciudadanos”, PP, Vox, Junts y UPN cumplieron su amenaza y rechazaron el real decreto. Las medidas incluidas en la norma, que estaban en vigor desde diciembre pasado, decaerán cuando la votación se publique en el BOE, lo que supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los colectivos vulnerables. Por lo que respecta a la subida de las pensiones, que es un mandato del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha abonado la nómina de enero con la revalorización del 2,7%, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses, como hizo hace un año tras decaer, el 22 de enero de 2025, el texto que subía las pensiones para ese año.

PP, Junts y Vox justificaron su rechazo al real decreto ley ‘ómnibus’ porque, aunque su elemento central era la subida de las pensiones, estaba “trufado” de medidas con las que no están de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la “okupación”. De hecho, tanto PP como Junts se mostraron dispuestos a aprobar la subida de pensiones si se presenta en una norma única, sin incluir otras medidas.

Por el contrario, el Gobierno si que logró sacar adelante, con la abstención del PP –que inicialmente dijo que iba a rechazarlo–, los votos en contra de Vox y el apoyo del resto de los grupos de la cámara, incluido Junts, la prórroga para 2026 de las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, y la creación del abono único nacional. Los socios habituales del Ejecutivo respaldaron el decreto de transportes, aunque algunos, como EH Bildu, Compromís, CC y BNG, con la petición de que no haya más prórrogas temporales y las bonificaciones se conviertan en permanentes por ley.

La pensión media crece un 5% en enero en Lleida, hasta los 1.234€

La Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 129,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 5% más que en el mismo mes de 2025, en la demarcación de Lleida, donde la pensión media se sitúa en los 1.234,79 euros, según informó ayer el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta nómina incluye la revalorización del 2,7% de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre y que ayer tumbó el Congreso. Esta medida se ha aplicado en enero a más de 66.183 pensiones de jubilación y a 23.642 de viudedad del sistema de la Seguridad Social en la provincia, además de a las pensiones de incapacidad permanente (11.766), orfandad (3.156) y en favor de familiares (62). A nivel estatal, la Seguridad Social dedicó 14.250,7 millones de euros al pago de la nómina de las pensiones, un 6,09% más.