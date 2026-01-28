Trump anuncia una investigación sobre la violencia en Minneapolis

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que va a supervisar una “gran investigación” sobre la muerte de Alex Pretti por disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, un suceso que despertó indignación en el país y que llevó a la Casa Blanca a rebajar su agresiva campaña de redadas migratorias en la ciudad.

“Estamos llevando a cabo una gran investigación; quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola”, explicó el republicano a medios en la Casa Blanca antes de partir hacia Iowa, donde hoy ofrecerá un discurso sobre la economía.

El presidente estadounidense recordó también que, para rebajar la tensión en la ciudad, envió a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que ha liderado las redadas masivas en Minéapolis desde hace tres semanas.

El lunes, Trump habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para evitar un deterioro de la seguridad en la ciudad y anunció que enviaría a Homan para que hablara con ellos. El propio Frey aseguró que espera que algunos de los 3.000 agentes enviados por Washington abandonen la ciudad hoy mismo.

La muerte de Alex Pretti, que, sin ofrecer resistencia violenta, fue asaltado por varios agentes que le dispararon por la espalda tras desarmarlo, generó una gran presión sobre la Casa Blanca por su operativo militarizado en Minneapolis, el cual se activó a principios de enero después de que Trump pusiera el foco en casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

La muerte de Pretti fue la segunda de un ciudadano de Minneapolis a manos del ICE en menos de tres semanas, tras el fallecimiento de Renée Good el 7 de enero.

Biden carga contra los tiroteos en Minneapolis

El expresidente de EEUU Joe Biden aseguró ayer que los tiroteos en Minneapolis “traicionan” los valores del país. “No somos una nación que tirotee a sus ciudadanos en la calle”, expresó. Mientras, las críticas a las políticas migratorias de Donald Trump están ganando fuerza dentro del Partido Republicano.

Herido crítico por disparos de un agente en Arizona

Una persona resultó herida crítica ayer por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona. Los hechos ocurrieron en el sur del condado de Pima, que comparte frontera con México.

Un juez federal bloquea la deportación de Liam

Un juez federal bloqueó ayer la posible deportación del niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minesota. Liam Conejo, de origen ecuatoriano fue retenido junto a su padre y lleva ya una semana bajo arresto.