El empresariado catalán considera insuficiente la nueva financiación

Las entidades económicas catalanas no consideran suficiente el nuevo modelo de financiación autonómica que presentó el Gobierno central con ERC. Así lo reflejaron ayer en un comunicado el G8 (integrado por la Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, el Col·legi d'Economistes, el Cercle d'Economia, la Fira de Barcelona, FemCat, RACC y Barcelona Global) y Foment del Treball, que afirmaron que es un “punto de partida” y “un avance en la dirección correcta” –por lo que instaron a los partidos políticos catalanes a apoyarlo– pero adviertieron que no supera el modelo actual y que mantiene diferencias con el concierto económico.

El tejido empresarial catalán apuntó que desde 2014 Catalunya sufre un déficit acumulado de 42.500 millones de euros en infraestructuras, un valor similar a los presupuestos de la Generalitat. Además, recordó que Catalunya tuvo una ejecución media de inversión del 55%, muy inferior a la del 72,6% de la media del Estado.

Mientras, la consellera de Economía, Alícia Romero, celebró el comunicado de las entidades económicas –pese a que no consideran “suficiente” el modelo– y el hecho de que Foment haya “rectificado” y se haya “incorporado al consenso”. Romero consideró “muy relevante” la apuesta del tejido empresarial por el diálogo entre formaciones políticas y aseguró que interpelan directamente a Junts. “Es una ventana de oportunidad que tenemos y que no deberíamos desperdiciar”, manifestó la consellera.

Por su parte, el vicepresidente de Junts, Toni Castellà, aseguró que el concierto económico por el que apuesta su formación “blinda todas y cada una de las reivindicaciones que están haciendo la organizaciones empresariales” y reprochó al Govern de Salvador Illa que dijese que el acuerdo cuenta con el “aval” de estas entidades. Castellà, además, instó al Gobierno a abrir un proceso bilateral para negociar el concierto.

Las negociaciones de las cuentas empezarán “en los próximos días”

■ La consellera de Economía, Alícia Romero, aseguró que “en los próximos días” empezarán las conversaciones de trabajo con ERC y Comuns sobre los presupuestos. “Todavía estamos a tiempo de aprobarlos antes del 31 de marzo y con este calendario trabajamos”, señaló Romero en declaraciones a los medios en el Parlament de Catalunya.Mientras, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, afirmó que las negociaciones están “más verdes que una lechuga” y calificó de “imprescindible” la interposición de sanciones a quien inculpa la ley de vivienda catalana para iniciar las conversaciones, que “no existen ahora mismo”. Albiach, además, celebró que su formación consiguiese que el Govern de Salvador Illa mantenga la rebaja de las tarifas del transporte toda la legislatura (hasta 2028).