Puente reconoce que el servicio de Rodalies es pésimo pero culpa a la desinversión del PP

Los reyes a su entrada en un pabellón de Huelva lleno para despedir a las víctimas de Adamuz. - EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció ayer que Rodalies tiene un “servicio pésimo”, pero defendió que el Gobierno está trabajando para corregir “años de desinversión flagrante” por parte de los Gobiernos del PP, pero dijo “la complejidad y la longitud del trazado”, de unos 1.200 kilómetros, son dos de las razones que complican el servicio. Así lo afirmó durante una comparecencia de casi siete horas ante el pleno del Senado solicitada por el PP, mayoritario en esta cámara, para explicar los accidentes ferroviarios de Adamuz, Gelida y los continuados incidentes en Rodalies. Con todo, el ministro afirmó estar “satisfecho” con el grado de ejecución del plan de Rodalies 2020-20230, que cifró en el 70%. En este sentido subrayó que “no hay una línea de Rodalies en la que no se esté ejecutando, se haya ejecutado hace meses o estén proyectadas obras” para mejorar su operación: “Si hacemos más, ¿qué hacemos con el servicio”, insistió.

En respuesta, tanto ERC como Junts pidieron su dimisión y le reprocharon que no haya aparecido por Catalunya en toda esta semana de caos ferroviario. Para los republicanos el problema no se resolverá hasta que se produzca el traspaso a Catalunya de todo el servicio ferroviario. “Esto no se arreglará hasta que no gestionemos todos los trenes y todas las vías, incluida la alta velocidad”. Por su parte, desde Junts criticaron la “cultura de la dejadez” propia de “la España política”, que “ha apostado durante décadas por la locura colectiva de la alta velocidad”. “¿A qué hora se va?”, le inquirió.

Tras los accidentes mortales, Puente, que repitió una y mil veces que no piensa dimitir, defendió que el sistema ferroviario en España es “muy seguro”, con un riesgo “cercano a cero, porque el riesgo cero no existe”. Asimismo negó “dejadez” en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla –donde ocurrió el accidente de Adamuz– y aseguró que las roturas de carril se producen en España y en el conjunto de la red europea “con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales”. Ante las críticas vertidas sobre él por PP y Vox, que también reclamaron su dimisión y lo acusaron de “ignorar, minimizar y desacreditar” las advertencias sobre el estado de la infraestructura ferroviaria, el ministro aseveró que tiene “la cabeza bien alta” porque estuvo “desde el primer momento” en el centro de mando y hizo el trabajo que le “corresponde con transparencia desde el primer momento”. “Ni en mil vidas encontrarán en mí un parecido con ese que se escondió en el Ventorro”, dijo, acusando a la “derecha” de lanzar “bulos” sobre el accidente que dejó 45 víctimas mortales.

Los reyes presidieron ayer el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que arrancó pasadas las 18:00 horas en un repleto Pabellón de los Deportes Carolina Marín de Huelva, con capacidad para unas 5.000 personas.

Felipe VI y la reina Letizia acudieron a la capital onubense para acompañar a los familiares tras haber visitado el pasado 20 de enero en Córdoba la zona del siniestro, ocurrido dos días antes y que supuso la muerte de 45 personas, 28 de ellas originarias de Huelva. Más de 300 familiares de las víctimas participaron en el acto en un lugar preferente en el recinto.

Este funeral religioso fue oficiado por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, y el obispo emérito José Vilaplana. Junto a ellos concelebraron más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis –entre ellos el párroco de Adamuz, Rafael Prados–.

En nombre del Gobierno central acudieron la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el de Agricultura, Luis Planas. También asistieron al funeral el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, entre otras autoridades.

Este funeral religioso se había convocado antes de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran hace unos días posponer el homenaje de Estado previsto para mañana sábado ante el malestar de algunas de las familias de las víctimas.

Retrasos en Rodalies de más de media hora

Varios trenes de Rodalies volvieron a sufrir ayer incidencias que derivaron en retrasos, en algunos casos de más de media hora –como el R11 y los regionales del sur–. El servicio de Rodalies, sin embargo, ha recuperado el tramo de la R11 entre Caldes de Malavella y Girona.

CCOO pide defender a los trabajadores

La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, pidió al Govern defender a los trabajadores por las horas perdidas por el caos en Rodalies y ser el “máximo garantista” de sus derechos. Además, instó a los empresarios a tener “amplitud de miras” en este aspecto.

Crisis en el transporte de mercancías

La crisis de Rodalies, que ha provocado una mayor concentración de vehículos en las vías catalanas, está afectando al transporte de mercancías, al causar colas y aumentar el tiempo o la distancia de reparto. En el puerto de Tarragona, además, las incidencias han afectado al 85% de las maniobras y 45 de los 54 trenes que debían salir hasta el martes quedaron aplazados.

Más entidades en las protestas del 7 de febrero

Una veintena de entidades, entre ellas Òmnium Cultural, Ciemen, UGT, CCOO de Catalunya y el Sindicat de Llogateres, se sumarán a la concentración del próximo 7 de febrero convocada por plataformas de usuarios de Rodalies, en la que pedirán un cambio “radical” en la inversión de la infraestructura ferroviaria.

Continúan ingresados 18 heridos de Adamuz

Un total de 18 personas, entre ellas un niño, continúan ingresadas en el hospital por el accidente de Adamuz (Córdoba). Cuatro de ellas, además, siguen en la UCI.