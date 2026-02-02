Concentración contra una línea MAT entre Aragón y Catalunya en Almoster

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un centenar de personas se concentraron ayer en el bosque de Picarany, en Almoster (Baix Camp), en rechazo a una nueva línea MAT de Red Eléctrica proyectada entre Aragón y Catalunya que afectará a 28 municipios de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès. Será de doble circuito y compartirá en su mayor parte la misma infraestructura de una línea existente, aunque está previsto desviarla por terrenos de Alforja y Marçà. “Hay mucha opacidad, todavía hay propietarios que no saben que les pondrán una torre en su finca”, explicó Axel Baiget, miembro de la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya. Varios colectivos preparan alegaciones al proyecto, y ya han acumulado 3.000 firmas.