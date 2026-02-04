El apoyo de los jóvenes catalanes a la derecha se dispara al 30% en 5 años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La juventud catalana está dando un giro a la derecha, según el sondeo anual 2025 del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). En los últimos 5 años el posicionamiento a la derecha ha aumentado más de un 20% entre los varones menores de 35 años y un 17% entre las mujeres menores de 25. El ICPS (consorcio de la Diputación de Barcelona y la UAB) recoge las conclusiones del sondeo sobre la opinión del electorado catalán, del que “se acentúa y expande” el giro hacia la derecha de los hombres jóvenes entre los 25 y los 34 años, cuya opinión sobre la inmigración también empeora, una tendencia que había empezado a observarse en los datos del año pasado. El apoyo a limitar la inmigración ha subido casi 20 puntos en Catalunya en dos años, del 44% al casi el 64%. Mientras, la opinión favorable a la inmigración se mantiene “estable”, por encima de la mitad de la población (52,4%), pese a un retroceso desde 2023 en detrimento de quienes se muestran ‘más bien en desacuerdo con el concepto inmigración’. Por formaciones políticas, el 100% de los encuestados de Aliança Catalana estarían de acuerdo con la limitación de la entrada de inmigrantes en el país, seguidos de los de Vox (90%), PP y Junts (80%) y PSC y ERC (entre el 50 y el 60%).

Salvador Illa (PSC) sigue siendo el president preferido por la mayoría de los encuestados, que pasan del 20,6% en 2024 al 20,9% en 2026, en la que se observa un retroceso por Carles Puigdemont (Junts), segunda opción escogida, que cae del 14,5% en el 2025 al 10,2% en 2026. Irrumpe Silvia Orriols (Aliança Catalana), que pasa de ser la preferida como presidenta del 2,6% de las personas encuestadas en 2025 al 8,8% en 2026.