El Gobierno rectifica y separa el decreto con la subida de las pensiones del escudo social

El Consejo de Ministros decidió ayer trocear el decreto ómnibus, que el Congreso tumbó la semana pasada con los votos en contra de PP, Junts y Vox, y aprobó dos separados, uno con la revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas y medidas de Seguridad Social, como la congelación de cuotas para los autónomos, y otro con el denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios. Esta última es la medida más controvertida del decreto. El PNV anunció ayer un acuerdo con el Ejecutivo para modificarla. En concreto, el nuevo texto establece que los propietarios de una o dos viviendas, o los que se encuentren en situación de vulnerabilidad, no se verán afectados por esta prórroga del escudo social. Es decir, que los jueces podrán desahuciar en caso de impago, y “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. Esta cuestión no fue abordada con Junts, muy crítico con la medida, que esperará a ver “la letra pequeña” antes de decidir el sentido de su voto, ya que teme que sea “insuficiente”. Por el contrario, Podemos criticó duramente la flexibilización. Según Ione Belarra, es un “pacto criminal” que “desprotege” a familias vulnerables. “No hay nadie en el PSOE ni en Sumar que piense en mejorar la vida de la gente”, afirmó. El Gobierno central apeló al diálogo para aprobar este nuevo decreto de escudo social que incluye buena parte de las medidas del anterior decreto ómnibus y que llegará al Congreso en las próximas semanas. Para prosperar, necesita los votos de todos los socios de la investidura, también de Podemos.

Con respecto al decreto sobre la revalorización de pensiones para 2026, que al igual que el año pasado el Ejecutivo llevará solo al pleno del Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, celebró haber “forzado” al Gobierno a “rectificar” y que la revalorización de las pensiones esté ya “garantizada”. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la decisión tomada por Moncloa demuestra que el Ejecutivo “estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos”. El popular afirmó que su partido “estuvo, está y estará” a favor de la revalorización automática de las pensiones con arreglo al IPC, pero que nunca aceptará chantajes ni que se utilice a los pensionistas “como rehenes”. Feijóo también criticó la medida contra los desahucios.

De la prórroga del bono social a las ayudas para el coche eléctrico

El nuevo decreto ley de ‘escudo social’, que se aprueba después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara la convalidación de un único decreto en el que se incluían la subida de las pensiones y la prórroga del escudo social, incluye medidas en materia de vivienda, energética, de empleo, de carácter tributario y de financiación territorial. En materia energética, incluye la prórroga del bono social y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre de 2026, así como la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031. En materia de empleo, se incluye la prórroga de prohibición despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas. También contempla los incentivos fiscales a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables.