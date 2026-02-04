El PP presume de gestión y el resto la cuestionan

Alegría repartió ayer dulces entre los ciudadanos en el marco de los actos de su campaña electoral. - PILAR ALEGRÍA/FACEBOOK

Los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón de los ocho partidos representados en las Cortes autonómicas, PP, PSOE, Vox, Aragón-Teruel Existe, CHA, Podemos, IU y CHA, protagonizaron la noche del lunes un debate a ocho en Aragón TV, donde el actual presidente, el popular Jorge Azcón, reivindicó la situación “econonómicamente envidiable” de la comunidad, mientras el resto cuestionó algunas de las cifras y de los efectos de las políticas del actual Ejecutivo en la economía, el empleo o los servicios públicos. Los contendientes contrapusieron sus opiniones sobre asuntos como el trasvase del Ebro, que todos rechazaron excepto Vox, la despoblación o los servicios públicos.

Por otro lado, la recogida de datos de los comicios del domingo utilizará, por primera vez, la Inteligencia Artificial para detectar posibles incidencias.