Govern y Comuns comienzan a negociar los presupuestos de 2026

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern y los Comuns anunciaron ayer la imposición de las primeras 13 multas a propietarios por incumplir la ley de vivienda catalana, en aplicación del régimen sancionador de vivienda acordado entre ambos hace cerca de un año, y cuyo importe total podría ascender a los 120.000 euros. Lo anunciaron tras reunirse la consellera de Economía, Alícia Romero; la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, y el líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en el Palau de la Generalitat para evaluar el cumplimiento de los acuerdos a raíz de los suplementos de crédito de 2025, condición previa de los Comuns a iniciar negociaciones para los Presupuestos de 2026. Algunas de las multas, todas impuestas a personas jurídicas, ya se han cobrado, mientras que otras son expedientes pendientes de cerrar y cuyas cifras deben todavía concretarse.

Estas sanciones forman parte de las exigencias del partido de Albiach y ahora Comuns se sentará a negociar a partir de la semana próxima los presupuestos de la Generalitat de 2026. La líder del partido dijo se ha dado “un primer paso” y “un punto de partida”, aunque criticó al Govern por “ir tarde” en la aplicación de un régimen sancionador que está en vigor desde hace ya un año.

Entretanto, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, reclamó al Gobierno español que “mueva la ficha que corresponde” sobre la recaudación del IRPF para negociar los presupuestos. Insistió en que “no basta con decir que se hará” y que es necesario que sea “una realidad”. Defendió que esta medida es necesaria para que el sistema de financiación sea “justo y singular”. Sobre las 13 sanciones en vivienda, Capella apuntó que “no progresan demasiado aceleradamente” y pidió “poner todos los esfuerzos y desplegar todos los medios” para “obligar a hacer cumplir las leyes en vigor”.

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, celebró el inicio de la negociación de Presupuestos con los Comuns y aseguró que “siguen trabajando” con ERC para cumplir los acuerdos que los republicanos consideran necesarios e iniciar negociaciones, en referencia a la recaudación del IRPF en Catalunya.