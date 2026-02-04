Mismo régimen, nueva Venezuela

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Venezuela se encuentra atrapada entre la continuidad del régimen chavista y las expectativas de cambios un mes después de la captura del expresidente del país, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. El exmandatario se halla en una cárcel norteamericana junto a su mujer, Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo. Según Caracas, el ataque dejó alrededor de un centenar de muertos, gran parte de los cuales militares cubanos que protegían a Maduro.

La operación, planificada durante seis meses por el Gobierno de Donald Trump, fue rápida, precisa y sin bajas estadounidenses. Constó de tres fases: un bombardeo quirúrgico para neutralizar medios de defensa aérea; un asalto aerotransportado al centro neurálgico del poder militar venezolano para capturar al mandatario; y, finalmente, la extracción del autócrata en helicóptero, barco y avión hasta Nueva York.

“Vamos a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada”, anunció tras la ofensiva el presidente de EEUU, que ha amenazado con llevar a cabo ataques similares en Cuba, Colombia y México mientras mantiene su mirada en Groenlandia. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asumió el mando del Estado sudamericano con el apoyo de la Casa Blanca. Trump ha elogiado varias veces la gestión de la presidenta interina, que se ha reunido con altos cargos estadounidenses al mismo tiempo que sigue reclamando la liberación de Maduro y su mujer.

Liberación del petróleo

Uno de los pasos más importantes del Gobierno de Rodríguez ha sido la reforma de la ley de hidrocarburos, que supone el fin del control estatal sobre la actividad petrolera del país para abrir las puertas al capital privado y extranjero, lo que supone el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

La reforma, si bien mantiene que el Estado tiene derecho a una participación de hasta 30% como regalía, ahora permite la opción de bajar el porcentaje en función del proyecto. Además, señala que ahora las actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) podrán ser realizadas no solo exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por compañías privadas domiciliadas en el país, “en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la república o sus filiales”.

Venezuela ya ha recibido al menos 200 millones de dólares por la venta de crudo a EEUU, en el marco de un acuerdo que prevé que Caracas reciba hasta 500 millones.

Apertura del régimen

En cuanto al proceso de democratización del país, Rodríguez anunció el sábado una propuesta de amnistía general para los prisioneros políticos encarcelados en el país desde la llegada del chavismo en 1999, con el objetivo de “favorecer la convivencia”. El papel de Estados Unidos, sin embargo, ha dejado en segundo plano a la oposición venezolana, liderada por Edmundo González y María Corina Machado. La Admnistración Trump ha preferido apostar por la continuidad del régimen chavista a cambio de su cooperación y, además, ha insistido en que la celebración de elecciones está supeditada a la reconstrucción del país.