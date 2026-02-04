Salvador Illa podría reincorporarse "antes" de lo que pensaba el equipo médico

El Dr. Albert Salazar, director gerente de Vall d'Hebron, junto a la Dra. Patricia Pozo, jefa del Servicio de Neurología de Vall d'Hebron, durante una rueda de prensa en enero para informar del estado de salud del presidente Salvador Illa.Alberto Paredes / Europa Press

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha explicado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desplaza con una sola muleta, y que dada su rápida recuperación podría reincorporarse "antes" de lo que pensaba el equipo médico. Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio, en que ha detallado que Illa, que al salir del hospital el pasado viernes necesitó la ayuda de dos muletas, puede desplazarse desde este martes con una sola muleta, y que "está recuperando muy rápido la motricidad y la fuerza".

Ha añadido que el control analítico de la infección por la bacteria que le causó una osteomielitis púbica del martes fue "muy favorable", y que están desapareciendo progresivamente los signos de inflamación y de infección.

Por todo ello, ha dicho que podría recuperar su actividad como presidente antes de lo previsto, aunque no ha precisado ningún calendario: "No es mi función decirlo, pero viendo la evolución y el cuadro, es posible que sea antes de lo que pensábamos".

Ha afirmado que el presidente querría reincorporarse lo más pronto posible, aunque ha precisado que, aunque pueda recuperarse funcionalmente, deberá seguir el tratamiento para la eliminación de la bacteria, aunque sea por vía oral: "Esto no quiere decir que tenga que estar 8 semanas sin poder moverse de casa".

Finalmente, ha dicho que para realizar viajes oficiales probablemente deberá esperarse "un poco más", y preguntado por cuándo volverá a correr (una de las aficiones de Illa), ha respondido que lo podrán determinar sus médicos, pero que desea que así pueda ser y cuanto antes.