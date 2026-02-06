Los escándalos de acoso sexual salpican a socialistas y populares

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exdirigente socialista Francisco Salazar aseguró ayer que siempre ha respetado a sus compañeras, “como profesionales y como mujeres”, pese a las denuncias por acoso sexual en el PSOE. Así lo defendió en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que explicó que renunció a sus cargos únicamente por su familia y que nadie del partido le pidió que dimitiera. Salazar, que fue asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –con quien admitió que creó “un vínculo”, aclaró que en la comida que tuvo con Pilar Alegría –exportavoz del Gobierno y candidata socialista en Aragón– no discutieron asuntos profesionales ni ella le reprochó las denuncias. Sobre su relación con el exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, Salazar explicó que compartió piso con él en Madrid mientras hacía “activismo voluntario”, y manifestó que le parecía “impensable” su entrada en prisión y también la del exministro José Luis Ábalos. El exasesor de Sánchez reconoció haber cobrado en efectivo “cantidades pequeñas” de dinero del PSOE, en concepto de cobertura de gastos de transporte, y negó que hubiera irregularidades en el partido.

Caso en Móstoles

Por otro lado, el alcalde popular de Móstoles, Manuel Bautista, descartó ayer dimitir después de las acusaciones de acoso sexual de una exconcejala del PP, que también apuntó a la formación por “tapar” el caso. La política pidió ayuda al partido hasta en 6 ocasiones, y según la denuncia publicada por El País, la dirección le dijo que la mejor manera de protegerse era no hacer nada.

Bautista llegó a decir que se acostaba con ella, algo que negó la exconcejala, que empezó a ser humillada y aislada. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tachó el caso de “fabricado” para perjudicar al PP mientras comparecía Salazar en el Senado.