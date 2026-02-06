Marc Armengol releva a González Bueno en la cúpula del Sabadell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consejo de administración de Banco Sabadell acordó ayer proponer el nombramiento de Marc Armengol, actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del Grupo Banco Sabadell en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones en el banco al decidir, de común acuerdo, que es el momento “óptimo” para efectuar el relevo. Armengol, parte del grupo desde hace 25 años, será el primer ejecutivo de Banco Sabadell previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo (BCE). González-Bueno ha sido, junto al presidente de la entidad, Josep Oliu, la cara visible del banco en el diseño y la aplicación de la estrategia numantina llevada a cabo por Sabadell para resistir y finalmente frustrar la OPA hostil formulada por BBVA.