Nuevos desalojos y una mujer desaparecida en Málaga por el fuerte azote de ‘Leonardo’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La borrasca Leonardo volvió a dejar ayer miles de desalojos, localidades incomunicadas, vías de tren y carreteras cortadas, ríos desbordados, clases suspendidas y una mujer desaparecida en Málaga, además de varios rescates en Cádiz y Toledo debido a las inundaciones. La comunidad más castigada continuó siendo Andalucía, donde el número de desalojados de manera preventiva superaba los 5.000 tras ordenarse a primera hora de la tarde la evacuación total de los 1.500 vecinos de la localidad gaditana de Grazalema ante los riesgos provocados por las intensas lluvias caídas, tras una noche en la que cayeron 600 litros de precipitación acumulada, casi la mitad de lo que cayó en todo el mes de enero. En Málaga, un operativo trabaja a lo largo de 5 kilómetros del río Turvilla, entre este pueblo y la localidad vecina de Algarrobo, para intentar localizar a una mujer de 30 años que cayó el miércoles por la tarde a un río al intentar salvar a su perro, que había caído al agua cuando paseaba por la zona norte del pueblo junto a otra mujer, que fue quien dio la voz de alarma. Desalojos por las inundaciones se repitieron también en otras zonas de Cádiz, Granada y Córdoba, donde varios pueblos y pedanía quedaron aislados. En Sevilla, la policía acordonó la plaza Virgen de los Reyes ante la caída de elementos de la estructura de La Giralda debido al viento y la lluvia. En Almería, los protagonistas fueron el viento y el oleaje que obligaron a cerrar el Puerto al tráfico de ferris, provocó retrasos en algunos vuelos –pese a que el aeropuerto operó con normalidad–, y llevaron a suspender las conexiones ferroviarias con Madrid. La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 404 efectivos en la comunidad ante el riesgo de derrumbes, el estado de las presas y el caudal de los ríos causado por un temporal “sin precedentes”, según afirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Otras comunidades como Extremadura, con mil evacuados, Galicia o Castilla-La Mancha registraron incidencias graves a lo largo de las últimas horas, con alerta por las crecidas de ríos y cauces y por fuertes rachas de viente y cortes de carreteras. Ayer a última hora de la tarde se contabilizaban un total de 165 vías cortadas al tráfico (nivel negro) debido a las lluvias e inundaciones y a los desprendimientos provocados por la borrasca Leonardo, tres de ellas de la red principal: la M-14 en Madrid para el acceso al aeropuerto de Barajas; la A-44 en Campillo de Arenas, sentido Granada, y la A-48 en Vejer de la Frontera, sentido Tarifa.