Starmer pide perdón por la relación del exministro Mandelson con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió perdón ayer a las víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein por haber creído “las mentiras” del exministro laborista y exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, vinculado estrechamente con el multimillonario estadounidense. “Han visto cómo la rendición de cuentas se retrasaba y, con demasiada frecuencia, se les negaba”, reconoció Starmer, que se disculpó por la confianza depositada en el exministro, que “retrató a Epstein como alguien a quien apenas conocía”.

Según los archivos desclasificados por la Administración estadounidense, Mandelson llegó a cobrar 87.000 euros de pagos relacionados con Epstein, filtró planes financieros del Gobierno británico y en una carta de 2003 llegó a llamarle “mejor amigo”. Mandelson dejó su cargo como embajador en EEUU en 2025 y abandonó el Partido Laborista hace unos días.