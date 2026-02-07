Detenido por retransmitir en directo las violaciones a su hija

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 46 años por difundir a través de una aplicación de retransmisión en directo las agresiones sexuales que él mismo cometía a su hija de siete años a cambio de monedas virtuales con las que el arrestado aumentaba su popularidad, adquiría productos que se ofertaban en ese canal o cambiaba por dinero.

Gracias al aviso que un ciudadano dio en noviembre en el correo electrónico habilitado por la Policía Nacional para denunciar delitos de pornografía infantil, los agentes localizaron y detuvieron en diciembre a este ciudadano español, ya en prisión, en su domicilio del distrito madrileño de Tetuán.

Según los investigadores el detenido aprovechaba los momentos con su hija —estaba separado de la madre de la pequeña y única descendiente— para cometer las agresiones, si bien los agentes no han podido determinar desde cuándo se producían, aunque los dos móviles intervenidos que analizan contienen material pornográfico.