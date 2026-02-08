El PP gana en Aragón, pero pierde 2 escaños y dependerá más de Vox, que dobla los suyos, y el PSOE se hunde

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón (d), vota en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, en las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón. EFE/Javier CebolladaEFE

El PP ha ganado las elecciones autonómicas anticipadas en Aragón, pero baja de 28 a 26 escaños, quedando más lejos de la mayoría absoluta, y dependerá todavía más de Vox, que ha doblado los suyos al pasar de 7 a 14. Mientras, el PSOE sufre otro gran batacazo, tras el de hace unas semanas en Extremadura, al bajar de 23 a 18 diputados, igualando así su peor resultado histórico en esta comunidad. Mientras, la Chunta Aragonesista (CHA) logra un gran resultado al pasar de 3 a 6 escaños, IU resiste al mantener el que tenía, Teruel Existe baja de tres a dos y Podemos y el PAR se quedan sin representación, este último por primera vez.

El candidato de los populares, Jorge Azcón, ha reivindicado que la victoria es de su partido y que ningún otro partido puede presentar un candidato alternativo a la presidencia. La número uno socialista, Pilar Alegría, ha admitido que "no es un buen resultado" y ha dicho que liderará la oposición.