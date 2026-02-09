Abren el tramo cortado de la autopista AP-7 a las puertas de tres días de huelga de trenes

Pantalla de la sede del Servei Català de Trànsit donde se ven los trabajos para reabrir la AP-7. - ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit (SCT) anunció ayer la reapertura hoy mismo, a las tres de la madrugada, del tramo de la AP-7 en sentido sur desde Martorell que se cerró hace dos semanas por el desprendimiento que provocó también el accidente ferroviario en el que murió un maquinista de Rodalies. El anuncio llegó horas antes del inicio de la huelga estatal de maquinistas que se alargará hasta el miércoles.

El director del SCT, Ramon Lamiel, detalló que la reapertura de este tramo de la AP-7 llega tras semanas de trabajos de emergencia y de estabilización del talud “que han permitido restablecer las condiciones de seguridad viária en la estructura de la autopista y su entorno”. Remarcó que los operarios del ministerio de Transportes “han trabajado intensamente las 24 horas del día” para tener lista la principal arteria catalana, necesario para entrar al área de Barcelona desde Lleida si se va por la AP-2.

Paralelamente a la reapertura de la AP-7, Trànsit informó que los conductores volverán a pagar por circular por la carretera C-32 en sentido sur a partir de la medianoche. Su gratuidad se habilitó como alternativa al corte de la AP-7. En este sentido, Lamiel remarcó que el tráfico global en la C-32 se ha doblado.

En cuanto a la huelga de maquinistas, los servicios mínimos serán del 66% en las horas punta, de 6.00 a 9.30 y de 17.00 a 20.30 horas. En el resto de franjas horarias la garantía del servicio se reduce hasta el 33%. Cabe recordar que este paro de tres días lo han convocado los sindicatos Semaf, que es el mayoritario del sector, CGT, SF-Intersindical, Alferro, CCOO, UGT y el comité general de empresas de Renfe con el objetivo de reclamar más seguridad y calidad del servicio. Unas demandas que se hicieron públicas tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

Una avería de un mercancías corta durante varias horas la línea R13

La línea R13 de Rodalies, que conecta Lleida con Barcelona por Valls, estuvo interrumpida durante varias horas ayer por la avería de un convoy de mercancías entre la capital del Alt Camp i Salomó (Taragonés). La incidencia se produjo sobre las 8.45 horas y Renfe habilitó un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de la Plana-Picamoixons y Salomó. La circulación se restableció a media tarde con limitaciones de velocidad. Esta incidencia se produjo apenas un día después de que se reabrieran las líneas que unen Lleida con la costa, que son tanto la R13 como la R14.