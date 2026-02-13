Ábalos y Koldo solicitan apartar a cinco magistrados

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La defensa del exministro José Luis Ábalos y la de su exasesor Koldo García solicitaron ayer la recusación de cinco magistrados durante la vista previa del juicio que el Tribunal Supremo celebrará contra ambos y contra el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. La petición fue rechazada en la propia sesión. Por su parte, la letrada de Koldo García pidió que la causa se remita a la Audiencia Nacional y sostuvo que mantenerla en el Supremo sería “arbitrario”, dado que José Luis Ábalos ya no es diputado y, por tanto, no estaría aforado. Además, solicitó la celebración de un careo entre su cliente y Víctor de Aldama, así como la práctica de una prueba del polígrafo para ambos. La defensa de Ábalos se adhirió a esta última petición. Asimismo, la representación del exministro cuestionó la solidez de la acusación, al considerar que se sustenta exclusivamente en la confesión de Aldama y que no se llevó a cabo una investigación adicional que corroborara su versión. A su juicio, la supuesta concertación entre uno de los acusados y la Fiscalía se habría utilizado de forma indebida. La Fiscalía Anticorrupción negó que exista “ningún tipo de acuerdo” y aseguró que la declaración de Aldama no fue conocida ni inducida por el Ministerio Público.