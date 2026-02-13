Aprobada la reforma laboral en Argentina entre protestas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Senado argentino aprobó ayer el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera. Tras una sesión de más de 14 horas y una tensa jornada por una batalla campal entre por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma (que se saldó con policías heridos y manifestantes detenidos), la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

Entre los cambios contemplados en el polémico proyecto está el abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones. Asimismo, las vacaciones se podrían fraccionar en períodos no inferiores a siete días y podrían ser rotativas.

“Histórico, VLLC” (viva la libertad carajo), posteó Milei en la red social X. Ahora falta que los senadores voten por separado cada uno de los 26 capítulos que conforman el proyecto y esto podría modificar aspectos del texto.