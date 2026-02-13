Cerca de 90 heridos por los efectos del viento con numerosos daños en Barcelona y litoral

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El viento puso en alerta máxima a toda Catalunya por el episodio de vendavales extraordinarios que sacudió en distinta medida todas las comarcas. A las tres y media de la tarde el Govern levantó la restricción de movilidad aunque mantuvo la suspensión de actividades educativas, deportivas, sanitarias no urgentes, servicios sociales y al aire libre hasta las ocho de la tarde. Los vendavales causaron casi 90 heridos en todo el país que recibieron asistencia sanitaria. Nueve personas fueron hospitalizadas y de estas, tres estaban anoche graves y dos críticas. Las restricciones comportaron una reducción del 69% de las intervenciones quirúrgicas programadas y del 66% en cuanto a pruebas complementarias, según informó Salud.

Los Bomberos atendieron 3.495 avisos relacionados con el fuerte viento desde la medianoche del miércoles hasta las ocho de la tarde de ayer. El teléfono de emergencias 112 recibió 5.939 llamadas desde el inicio del episodio, que generaron 3.912 incidentes. El vendaval también afectó la red eléctrica y provocó incidencias a unos 10.000 clientes del área Metropolitana y el Ripollès, donde también 40 centros educativos se vieron afectados por el viento con árboles caídos, tejados dañados o muros. Las rachas de viento superaron los 100 km/h en las zonas más pobladas del país y dejó imágenes de afectaciones diversas en muchos pueblos y ciudades. La máxima fue en Puig Sesolles con 166,7 km/h, en Espot se registraron 138,6km/h, 123,5 km/h en el Port del Comte, 122 en Ulldeter, en Boí se registraron los 119,9 km/h, y en el Port de Barcelona 105. En la red ferroviaria también se registraron incidencias. La consellera de Interior, Núira Parlon, defendió las medidas preventivas que “han ayudado a reducir los accidentes y los daños sobre personas”. El temporal de viento dio paso a una prealerta de nieve para esta noche con nevadas intensas en Aran, Alta Ribagorça y Sobirà, con más de 20 cm en la cota 1.300, donde persistirá el viento.

Alcaldes critican la alerta generalizada y piden medidas territorializadas

Los alcaldes de Girona, Figueres, el consell del Alt Empordà y otros municipios de Girona criticaron la alerta generalizada por el viento y reclamaron medidas territorializadas. Jordi Masquef, alcalde de Figueres, fue uno de los más incisivos y criticó que la alerta “paralizó” el país cuando en Figueres “no se ha movido ni una hoja”. Por su parte, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, pidió rebajar medidas y hacerlas “más quirúrgicas”. En el Alt Empordà, el presidente del consell Agustí Badosa dijo que el territorio ya está acostumbrado a sufrir viento y lamentó que el Govern les hubiese puesto “en el mismo saco”. Algunos de los consistorios como Porqueras y Torroella de Montgí reabrieron por la tarde la mayoría de equipamientos municipales. También en la comarca del Baix Empordà, la alcaldesa de Mont-ras, Vanessa Pairó, calificó de “despropósito” el conjunto de medidas que el Govern decretó el jueves. Apuntó que la visión centralista del país no ayuda en la gestión de emergencias porque ahora cuesta “justificar” los motivos de todas las restricciones aprobadas el jueves. En la misma línea se manifestó el alcalde de Porqueras (Pla de l’Estany), Xicu Castañer, que consideró que la alarma que motivó el cierre generalizado “falló” porque el viento no tuvo el mismo impacto en todo el territorio y, por tanto, no justificaba “parar todo un país” y pidió más “criterio”.