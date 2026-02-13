Estados Unidos pide una OTAN basada en la colaboración y no en la “dependencia”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, pidió ayer que la OTAN esté fundamentada en la cooperación y no en una relación de dependencia, con Europa liderando la defensa convencional. “Creo que tenemos una base realmente sólida para trabajar juntos en colaboración, pero poniendo a la OTAN, una especie de OTAN 3.0, basada en la colaboración en lugar de la dependencia, y realmente volviendo a lo que la OTAN pretendía ser originalmente”, manifestó. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la Alianza tiene la fuerza suficiente como para incrementar la vigilancia en el Alto Norte a través de Centinela del Ártico mientras mantiene la que ha reforzado en el Báltico y el flanco este. “La OTAN es tan fuerte que puede hacer ambas cosas, y básicamente tenemos que adoptar un enfoque de 360 grados ante cualquier amenaza contra el territorio de la OTAN, asegurándonos de que nuestro flanco oriental sea seguro y fuerte”, dijo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que España participará en Centinela del Ártico si así se lo solicita el mando militar aliado. “La colaboración será la que nos pida el mando, que es el que tiene que decir cada país, de qué manera colabora y en qué misiones”, manifestó.