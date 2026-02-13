Salvador Illa se reincorporará el lunes de “forma progresiva” a sus funciones después de recuperar totalmente la movilidad

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volverá el próximo lunes, 16 de febrero, “de forma progresiva” al trabajo, después de casi un mes convaleciente de la osteomielitis púbica causada por la bacteria que le diagnosticaron. Según el equipo médico, Illa evoluciona “muy favorablemente y continúa el tratamiento antibiótico bajo el control” de los médicos del Hospital Vall d'Hebron. “Ha recuperado totalmente la movilidad, hecho que puede permitir su incorporación progresiva presencial a las funciones de presidente”, han explicado desde el Hospital. El presidente, al hacer pública la reincorporación, ha publicado en X que vuelve “con muchas ganas, energía y determinación”.

En su publicación, Illa ha mostrado su “agradecimiento” al personal de la Vall d'Hebron “por su profesionalidad, dedicación y calidad humana”. “Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo”, ha añadido, aprovechando también para dar las gracias “también por todo el calor y los ánimos” que ha recibido.

Aunque los consellers de su Govern aseguran que lo han mantenido informado de las cuestiones más importantes y de las crisis provocadas por Rodalies, los temporales o las huelgas y protestas, Illa ha estado con una baja médica que lo apartó de su trabajo el 17 de enero, cuando acudió al hospital por molestias en una pierna. Después de pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos unos días y permanecer ingresado en el hospital dos semanas, se marchó a casa a seguir un tratamiento de recuperación y rehabilitación con atención domiciliaria.