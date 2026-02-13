Trump da por finalizada la operación en Minnesota por miedo al cierre del Gobierno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La administración de Donald Trump reducirá la presencia de agentes del US Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minnesota, según anunció ayer el responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan. La semana pasada, el llamado zar de la frontera ya rebajó el número de efectivos en el estado de 3.000 a poco más de 2.000. “Un pequeño grupo de personal permanecerá durante un tiempo para cerrar la operación y transferir el mando”, señaló Homan. “Minnesota es ahora un estado menos santuario para los criminales”, añadió Homan.

Desde el inicio de la denominada Operation Metro Surge, aseguró que se ha detenido a más de 4.000 personas, aunque fue incapaz de ofrecer datos precisos. En 72 días han sido arrestados ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con toda la documentación en regla, menores y niños nacidos en Estados Unidos y, por tanto, ciudadanos. La policía migratoria bajo la administración Trump ha llevado a cabo detenciones presuntamente ilegales, incluyendo el arresto de niños de cinco años, como el ecuatoriano Liam Conejo Ramos. Asimismo, miembros de esos cuerpos federales han matado a dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti. Ninguna de las dos muertes ha derivado en la detención de sus responsables. En ambos casos, la administración defendió la actuación de los agentes, calificando a las víctimas de “terroristas domésticos”.

El ayuntamiento de Minneapolis reaccionó al anuncio de Homan con “optimismo”. “Pensaron que podrían doblegarnos, pero el amor por nuestros vecinos y la determinación de perseverar pueden sobrevivir a una ocupación”, señaló el alcalde, Jacob Frey. “Minneapolis está demostrando que no se trata solo de resistencia; apoyar a nuestros vecinos es profundamente estadounidense. Esta operación ha sido catastrófica y ahora es el momento de una gran recuperación. Demostraremos el mismo compromiso con nuestros residentes inmigrantes y la misma perseverancia en esta reapertura, y espero que todo el país nos apoye para avanzar juntos”, añadió.

El anuncio de la retirada llega mientras demócratas y republicanos negocian la financiación para Seguridad Nacional. Si no se alcanza un acuerdo que limite las competencias del ICE, podría producirse un cierre parcial del Gobierno, el segundo en dos semanas, después de que el último se resolviera en pocos días.

La Cámara de Representantes revierte a Canadá sus aranceles

La Cámara de Representantes de EEUU, de mayoría republicana, aprobó la madrugada del miércoles al jueves una resolución destinada a derogar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones canadienses, un golpe para su liderazgo, así como para el de su partido en la cámara baja. Seis congresistas republicanos se unieron a la oposición para apoyar una iniciativa que pondría fin al uso de la emergencia nacional para establecer nuevos gravámenes al país vecino. También salió adelante la denominada SAVE America Act, ley que exige a los electores la entrega de documentación en persona que acredite que están en posesión de la ciudadanía para poder registrarse y votar en las elecciones federales. Asimismo, exige una identificación con fotografía para depositar el voto e introduce nuevas normas en el voto por correo, incluida la identificación válida al solicitar y emitir el voto.