Fallece una mujer de 46 años en Barcelona a causa de las ventadas

El temporal de viento que ha afectado Catalunya en los últimos días ha dejado una víctima mortal. El departamento de Salud informó de que la fallecida es una mujer de 46 años que ingresó en el Hospital Vall d'Hebron después de que le cayera encima parte del techo de una nave industrial ubicada en el barrio barcelonés de Sant Andreu. La mujer era una de las dos personas que se encontraba en estado crítico: la otra era un voluntario de Protecció Civil de 22 años, ingresado en el Hospital de Bellvitge golpeada por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat. El temporal dejó nueve ingresados, tres de ellos en estado grave. Después de grandes afectaciones el jueves –con casi 3.500 avisos–, ayer destacó el destrozo de una parte del bosque público de Vilallonga de Ter (Ripollès).

Protecció Civil indicó que el episodio de viento de hoy no será “comparable” al del jueves, pero alertó de que todavía hay riesgo y pidió “no bajar la guardia”. Según el organismo, hoy no se esperan caídas de árboles o de elementos estructurales que supongan un “riesgo vital” para las personas, aunque se mantiene la alerta del Ventcat.

Mientras, las restricciones impuestas por la Generalitat han provocado polémica entre actores políticos, sociales y económicos. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, aseguró que el volumen de afectaciones y la muerte de la mujer de 46 años son argumentos que las “avalan”. El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, se pronunció en términos similares y en la ciudad las afectaciones fueron mínimas. “Toda precaución es poca cuando se trata de garantizar la seguridad de las personas”, dijo Larrosa, aunque también manifestó que trasladará las demandas de los leridanos sobre la aplicación –”en medida de lo posible”– de criterios territoriales para futuras alarmas. Más crítico fue su homólogo gerundense, Lluc Salellas, que reclamó al Govern decisiones más quirúrgicas” ante el episodio de viento en Catalunya después de constatar que las afectaciones a la ciudad no fueron importantes, en sus palabras. Por su parte, Foment del Treball reclamó medidas “proporcionales y territorializadas”.

❘ sevilla ❘ Las precipitaciones y las rachas de viento han provocado al menos 24 incidencias en las últimas horas en Andalucía, donde continúan aún desalojadas 2.848 personas, la mayoría en Cádiz. El mensaje Es-Alert sonó ayer en varios municipios andaluces por la llegada de la nueva borrasca, Oriana, así como en la Comunitat Valenciana, que activó la alerta roja para hoy en Castelló, donde se esperan vientos huracanados (con rachas de entre 130 y 140 km/h).

Estas rachas de viento dejaron dos heridos en Murcia. El primero de ellos fue en Cieza, donde una palmera cayó encima de un hombre de unos 70 años, mientras que en Alquerías otro hombre fue golpeado por la puerta de un camión y quedó semiinconsciente, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia.

En Francia, la tormenta Nils se ha cobrado al menos dos vidas en el suroeste del país –donde se registraron rachas de viento de 150 km/h, según informaron las autoridades, que explicaron que un conductor de un vehículo había muerto por la caída de un árbol.

Mientras, en Portugal, donde ha habido 16 muertos desde enero por los temporales, las autoridades informaron de que la situación en Mondego, que se desbordó hace tres días, está “más estable”, aunque continúan alerta por si fuera necesario evacuar a 9.000 personas a la altura de Coímbra, en el centro del país.