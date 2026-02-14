Merz llama a EEUU a reparar los lazos transatlánticos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó ayer que el orden unipolar surgido tras la caída del Muro de Berlín ha terminado y que la aspiración de liderazgo de EEUU está siendo retada, a la par que invitó a Washington a reparar la relación transatlántica. En su discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que 60 jefes de Estado se reunirán hasta mañana, Merz describió un escenario global dominado por la política de las grandes potencias, que se aparta del orden basado en normas y apuesta por las esferas de influencia, un contexto en el que precisamente los países democráticos “chocan contra los límites de su capacidad de actuación”. “Europa acaba de regresar de unas vacaciones de la Historia”, afirmó, en una autocrítica sobre la vulnerabilidad del continente. En este sentido, confirmó conversaciones iniciales con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea. Por su parte, Macron propuso iniciar “consultas entre socios europeos” de cara a un “pensamiento estratégico a largo plazo” que permita a Europa convertirse en una potencia geopolítica más “fuerte” y más independiente.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, intervendrá en esta conferencia, que se espera sea menos agresiva que la del año pasado, cuando el vicepresidente JD Vance cargó contra las políticas europeas.