El CIS eleva a 9,7 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP, con Vox a solo cuatro puntos de los populares

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,6 % de los votos, casi diez puntos por encima del PP en estimación de voto (22,9 %) al subir 0,9 puntos, mientras que Vox, con un 18,9 % de los sufragios, iguala su mejor resultado alcanzado en julio de 2025 en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio del CIS publicado este lunes se realizó del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, justo antes de las elecciones autonómicas en Aragón, que revelaron un fuerte empuje de Vox en esta comunidad que ahora se ratificaría en toda España. Sumar le sigue en cuarta posición, con un 7% de estimación de voto (dos décimas menos que en enero) y Podemos se sitúa detrás con un 3,9 % al subir cuatro décimas en este último muestreo.

El anterior barómetro del CIS, publicado el pasado 16 de enero, dio un 31,7 % de los votos al PSOE, un 23 % al PP, un 17,7 % a Vox, un 7,2 % a Sumar y un 3,5 % a Podemos.

De este modo, las mayores subidas detectadas en febrero corresponden al partido de Santiago Abascal, que sube 1,2 puntos; al PSOE, que sube nueve décimas; y Se Acabó la Fiesta, que escala seis décimas hasta alcanzar el 2,4 % de los votos.

ERC pierde una décima y se queda con el 2,5 % de los votos, mientras Junts gana dos décimas hasta el 1,2 %; EH Bildu pierde cinco y se queda en el 1 %, por delante del BNG y el PNV, ambos con el 0,8 %, y CC y UPN, con el 0,1.

Un mes más, ningún político aprueba

El barómetro de febrero confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno ya que uno de cada cuatro españoles (25,3 %) lo manifiesta así, en tanto que el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 10,2 % y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es favorito para el 9,9 %. Eso sí, también una cuarta parte de los entrevistados (25,3 %) dice que no tiene ningún favorito entre los dirigentes de las principales formaciones políticas para ocupar la Moncloa. Además, un barómetro más suspenden todos los líderes políticos al ser evaluados por los ciudadanos ya que ninguno alcanza el aprobado.

Sánchez sigue en primera posición, con 4,23 puntos de media, seguido de la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz (3,97), con Feijóo en tercer lugar (3,45) y Santiago Abascal el último (2,97).

La vivienda continúa como principal preocupación

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un 42,8 % de los encuestados, dos décimas más que en el anterior barómetro. La inmigración sube a la segunda posición desde la cuarta en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, citada por el 20,3 %, por delante de la crisis económica (18,1 %), el Gobierno y los partidos políticos (17,8 %) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9 %).

Una mayoría (55,4 %) cree que la situación económica del país es "mala o muy mala" pero las respuestas se invierten cuando se pregunta al ciudadano por su situación económica personal.

La mayoría (63,5 %) dice que es "buena o muy buena" y quienes dicen que es mala o muy mala bajan al 26,2%.