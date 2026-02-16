Illa vuelve “plenamente consciente de lo que ha vivido Catalunya” durante su ausencia y defiende que sabe “lo que hay que hacer”

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha retornado al Palau y a su trabajo después de un mes de baja médica con un discurso institucional. Y lo ha hecho asegurando que es “plenamente consciente” de todo lo que ha tenido que pasar Catalunya y los catalanes durante su ausencia. Illa, sin embargo, asegura que sabe “lo que los catalanes reclaman” y “lo que hay que hacer”. Illa, que ha hecho una breve referencia a la situación de Rodalies y a los efectos de la meteorología de las últimas semanas, ha pedido así que se tiene que tener plena confianza en que Catalunya está preparada para resolver cualquier situación”. El presidente ha aprovechado también para hacer una encarnizada defensa de la sanidad pública y de la “humanidad” por delante de la lógica de mercado.

Después de admitir que estos últimos días se ha tenido que centrar en la recuperación” y que ha mantenido el contacto con el Govern, ha explicado que es “plenamente consciente de lo que ha vivido Catalunya” durante este mes. “Han sido días difíciles para el país y para el conjunto de la ciudadanía. Desgraciadamente, hemos sufrido episodios meteorológicos extremos que han supuesto la pérdida de vidas humanas”, ha dicho, recordando a las víctimas.

Es por eso que ha recordado que, según él, hace falta que “se tome conciencia que en todo momento la prioridad absoluta es la seguridad y protección”. “Tenemos que tener plena confianza en que Catalunya está preparada para afrontar y resolver cualquier situación. El Govern está plenamente dedicado a preparar mejor el país, a reforzar todos los servicios y todas las infraestructuras que haga falta, a dedicar todos los recursos que haga falta. En Rodalies, en el conjunto de la red vial y en el conjunto de servicios públicos nos hemos fijado un rumbo de exigencia y de ambición que ejecutaremos de manera exhaustiva, metódica y rigurosa: Decisión a decisión, acuerdo tras acuerdo, obra en obra, mejora a mejora hasta el final”, ha sentenciado.

En este sentido, ha insistido en que el Govern trabajará “hasta garantizar la calidad y la excelencia que trabajadores, servidores públicos, usuarios, empresas y toda la ciudadanía merece”. “Vienen meses importantes, decisivos para el futuro de Catalunya”, ha avanzado. El presidente, además, ha asegurado que sabe “lo que los catalanes y catalanas reclaman” y “lo que hay que hacer”. “Y hoy les digo, de nuevo, que lo haremos. No es tiempo ni de fatalismos, ni de conformismos ni de irresponsabilidades. Un país se construye con conciencia, con responsabilidad y con exigencia. Con valores y con razones. Cada uno tiene que cumplir con su deber y su trabajo”, ha destacado.

“Lo más importante es cuidarnos”

Illa ha admitido que desde que fue ingresado ha pasado “días duros en algunos momentos, pero también aleccionadores y gratificantes; porque a la vida de todo se aprende”. En este sentido, ha hecho una reflexión que adelanta una bajada en el ritmo de su exposición pública. “Lo más importante es cuidarnos. Cuidarse uno mismo y cuidarnos entre nosotros. A veces, ya sea por una situación sobrevenida como ha sido mi caso, es necesario detenerse. Tomar perspectiva de uno mismo y del entorno para reflexionar”, ha sentenciado.