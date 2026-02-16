Más de 600 gazatíes han muerto en ataques israelíes tras el alto el fuego

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió ayer a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas, informó el ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

Casi a diario y pese a la tregua, el Ejército israelí bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que –alega– se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Al menos 72.060 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según Hamás, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó “actos de genocidio” contra los palestinos.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, adelantó que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5.000 millones de dólares a “iniciativas humanitarias y de reconstrucción” en la devastada Gaza.

Según Trump, el anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por él mismo, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

Israel aprueba anexionarse amplias zonas de Cisjordania

■ El Gobierno de Israel aprobó ayer reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado difundido por el ministerio de Justicia.El Gobierno palestino reaccionó contra esta decisión a través del presidente Mahmud Abbas, que denunció lo que constituye, a su entender, como “una anexión ‘de facto’ del territorio palestino ocupado”.