Un hombre deja en estado crítico en Ibiza a su expareja

Una mujer resultó ayer herida crítica a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor, en Ibiza. Asimismo, el hombre habría agredido también a la madre y la hermana de la víctima. Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista ocurrió ayer por la mañana en Sant Antoni de Portmany.

La víctima es una mujer española de 31 años que fue ingresada en la UCI del Hospital Can Misses a las 11.18 horas en estado crítico con un traumatismo en la cabeza. Más tarde, a las 15.15 horas fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

La madre, de 56 años, y la hermana, de 27 años, sufrieron varias contusiones, fueron atendidas en Can Misses y ya fueron dadas de alta.

El presunto agresor fue detenido por la Guardia Civil poco después en el lugar de los hechos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, condenó la agresión y en un mensaje en redes sociales reclamó tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).