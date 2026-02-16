Viento a la baja pero en alerta

Los bomberos trabajan en un camión volcado por el viento en la AP-7 en Vandellòs. - BOMBEROS DE LA GENERALITAT

El temporal de viento rebajó ayer su intensidad en los dos extremos de Catalunya, pero todavía existían rachas que superaban los 100 kilómetros por hora en las Terres de l’Ebre y extremo norte del Empordà.

Destacan registros como los 118 km/h de L’Hospitalet de l’Infant, los 114,5 km/h del Perelló, los 100,1 km/h de Miami Platja o los 100 km/h de El Vendrell, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic (SMC) y Meteocli.

El golpe de viento máximo del episodio se produjo en Portbou-coll de los Belitres con 172,1 km/h. Protección Civil siguió pidiendo precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en los desfiles de Carnaval y las actividades deportivas en el exterior.

Protección Civil de la Generalitat mantuvo ayer la alerta del plan Ventcat por el fuerte viento que hoy lunes puede afectar al litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, con rachas de hasta 80 km/h.

En el conjunto del Estado, la borrasca Oriana también comenzaba a remitir, pero once comunidades seguían en alerta ante la previsión de que continuasen los fuertes vientos y el oleaje, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos más importantes, de nivel ‘naranja’ (peligro importante), se activaron en Baleares por el fuerte oleaje, y la Aemet avisó que las olas alcanzarán una gran altura, de hasta 12 metros en algunos puntos de la isla de Menorca.

Había fenómenos costeros también activos, aunque de nivel ‘amarillo’ (peligro bajo) en Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, la ciudad de Melilla y en todas las islas del archipiélago canario, donde se activaron también avisos de nivel amarillo por el oleaje.

Para hoy, Aemet prevé que las temperaturas suban en gran parte del Estado, aunque seguirán activos avisos amarillos asociados a la borrasca que afectarán a Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y Murcia, además de Melilla, según la previsión de Aemet. Tarragona será la única provincia que mantendrá activo el aviso naranja por viento con rachas de hasta 90 km/h.

También se mantiene el aviso amarillo por fuerte viento y oleaje en todo el litoral noroeste de la Península y en zonas del interior, donde se podrán alcanzar rachas de viendo de hasta 70 kilómetros por hora.

La Aemet prevé también para la jornada de hoy rachas de viento muy fuertes en amplias zonas del tercio oriental de la península y precipitaciones que podrían ser persistentes en zonas del Cantábrico oriental, Galicia, así como en la cara norte del Pirineo debido a la llegada de un frente estacionario que dejará cielos nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna lluvia ocasional en la meseta Norte o en entornos de montaña del centro y sur.

Sílvia Paneque: “Se han tomado las decisiones que debían tomarse”

El Govern defendió ayer la gestión que ha realizado durante los episodios de viento del pasado jueves y el sábado de las alertas a los teléfonos móviles, las ES-Alert.“En cada momento se han tomado las decisiones que debían tomarse, siempre pensando en la seguridad de las personas”, aseguró la portavoz del Executiu de Salvador Illa y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, al ser preguntada por las quejas de algunos alcaldes del Ebre sobre los avisos.Para la consellera, la ciudadanía “debe entender” que los avisos localizados se realizan “cuando se tiene la información”.“Lamentablemente, estamos viendo cómo los fenómenos meteorológicos extremos se están agudizando en nuestro país, y por eso es tan importante también desplegar todas las políticas para luchar en la adaptación y mitigación del cambio climático”, dijo Paneque.Según ella, estos nuevos episodios extremos de mal tiempo “no siempre dan el tiempo que requerirían” para activar “de forma más pausada y tranquila los diferentes cuerpos de Protección Civil o Seguridad”.“En el momento en que se tienen estos avisos más localizados es cuando se puede enviar la información”, dijo.Los ayuntamientos del Ebre se encontraron fuertes rachas de viento sin un dispositivo como el que la Generalitat previó para el episodio del jueves, que no afectó a este territorio, pero que provocó alertas generalizadas a la población y el cierre de servicios como los centros escolares.En Mas de Barberans (Montsià) y El Perelló (Baix Ebre), por ejemplo, se superaron los 146 y los 132 kilómetros por hora, respectivamente.La Generalitat envió una ES-Alert a las comarcas de las Terres de l’Ebre sobre las 9 de la mañana, y unos minutos después también lo hizo para las zonas del Pirineo y el Alt Empordà.