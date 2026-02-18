Cinco menores mueren en Manlleu en un incendio en un trastero

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cinco jóvenes murieron el lunes por la noche a causa de un incendio en un trastero de Manlleu (Osona) donde se habían reunido, en el que también hubo cinco heridos. Las víctimas mortales, ya identificadas, tenían entre 14 y 17 años, eran de origen magrebí y fallecieron por inhalación de humo. En cuanto a los heridos, cuatro de ellos recibieron el alta tras ser atendidos por el SEM, mientras que el quinto no quiso ser trasladado a ningún centro sanitario.

El fuego se originó en un trastero situado en la azotea de un bloque de cinco pisos, según explicaron los Bomberos, que recibieron el aviso hacia las nueve y media de la noche y lo extinguieron poco después tras desplegar trece dotaciones. El arquitecto municipal, además, revisó el edificio y descartó daños estructurales. Los Mossos d’Esquadra investigan las causas del incendio, que consideran “accidental” y que podría haberse originado por algún tipo de combustión rápida que prendió en el mobiliario –como podría ser un colchón– que se almacenaba en el recinto. En el lugar de los hechos, una zona sin ventilación, no se encontraron indicios de ninguna explosión ni bombonas de butano.

El Institut Antoni Pous i Argila lamentó la pérdida de los jóvenes y trasladaron sus condolencias de los familiares, al informar en un comunicado de que cuatro de los fallecidos eran alumnos suyos. El Institut del Ter también publicó un mensaje lamentando el fallecimiento de un estudiante y un exalumno del centro. Paralelamente, el ayuntamiento de Manlleu decretó tres días de duelo oficial en el municipio y llevó a cabo un minuto de silencio ayer a las siete de la tarde.

Los jóvenes utilizaban el local como “punto de encuentro”

Los jóvenes fallecidos usaban el trastero donde se originó el incendio como “punto de encuentro”, según explicaron fuentes de su entorno. Las víctimas acudían periódicamente al local, donde pasaban las tardes pese a que ninguno residía en el edificio donde se encontraba. El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, aseguró que no tenía constancia de la existencia ni del uso del espacio por parte de los jóvenes y remarcó que no recibió ninguna queja de los vecinos por conductas inadecuadas.