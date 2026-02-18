El Congreso tumba la ley de Vox para prohibir el burka y Junts presenta su propia iniciativa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Pleno del Congreso rechazó ayer la toma en consideración de la proposición de ley orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox con el fin de prohibir el velo integral (burka y nicab) en el espacio público. La propuesta solo contó con el apoyo del PP y UPN, mientras que Coalición Canaria se abstuvo y el resto del hemiciclo, incluido Junts, que ha presentado una propuesta propia, votó en contra.

Durante el debate de la iniciativa, PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Compromís acusaron al partido de ultraderecha de “desplegar odio” y avisaron de que prohibir el burka en espacios públicos no ayudará a las mujeres.

En defensa del texto, la diputada de Vox Blanca Armario reprochó a los partidos de izquierdas que no quieran ver una “realidad” que se vive en las calles, donde según afirmó parte de los inmigrantes profesan “el islam radical” e imponen sus postulados sobre las mujeres. Armario también utilizó su intervención para introducir cuestiones de identidad y vincular a la inmigración a la delincuencia y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber subvencionado a entidades islámicas y “discriminar” a los cristianos. Desde el PP, su portavoz, Ester Muñoz, pidió tramitar la propuesta “en defensa de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las mujeres” que están en España. “El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina”, afirmó.

Mientras, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, justificó el ‘no’ de su formación por la oposición frontal a Vox y también por el hecho de que la iniciativa no habría superado ningún filtro legal en Europa. Junts, dijo, rechazar por igual al burka y a Vox. Por eso reivindicó su propuesta, que a diferencia de la de Vox, afirmó Nogueras, cumple el derecho europeo, y, por tanto, no solo se puede aprobar, sino que se podrá aplicar.

Desde el PSOE, Andrea Fernández reconoció que indumentarias como el burka “parten de lógicas machistas” y se abrió a mantener un debate “serio y riguroso” sobre el tema, no obstante rechazó la propuesta de Vox al considerar que parte desde “el racismo”. En esta línea se pronunció también el PNV.

Por su parte, ERC criticó tanto el discurso de Vox como el de Junts, a los que acusó de xenofobia, pese a que la formación reconoció que tampoco le gustan ni el burka ni el nicab.