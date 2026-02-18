Illa descarta cambios en el Govern y también una cuestión de confianza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, defendió ayer la actuación llevada a cabo por su Executiu en este último mes, durante su baja médica, negó que exista una crisis de Govern tras los continuos problemas en la red de Rodalies y el accidente mortal ocurrido en Gelida, descartó una remodelación del mismo y rechazó someterse a una cuestión de confianza, tal y como pide Junts. Así lo afirmó durante una entrevista retransmitida por TV3 y Catalunya Ràdio en la que defendió que, en su ausencia, los miembros del Consell Executiu han sabido estar a la altura a la hora de afrontar las diversas adversidades, como la gestión de episodios climáticos extremos o las protestas de agricultores, profesores y médicos, además de Rodalies. En este sentido, celebró la actuación de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y lamentó su reprobación en el Parlament. “Ha dado la cara, ha dado explicaciones”, aseguró, antes de abrirse a “reforzar su equipo” si en algún momento lo ven necesario, pero no a dividirlo, después de que ERC y Comuns criticaran que ostenta demasiadas carteras.

Respecto a la crisis ferroviaria, el jefe del Executiu afirmó que han sabido “coger el toro por los cuernos” y que han optado por convertir la crisis ferroviaria en “un punto de inflexión”. Así, defendió que ahora es momento de “acelerar medidas”: las inversiones en la infraestructura y en el material rodante y el despliegue de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya.”No prometo milagros, sino trabajo”, afirmó.

Sobre la financiación de Catalunya y el conjunto de financiación autonómica, afirmó que está “dispuesto a defender los intereses de Catalunya”. “Basta ya de anticatalanismo”, aseveró ante las críticas generalizadas de la oposición española y los presidentes autonómicos.

Con respecto a los acuerdos de investidura pactados con ERC y Comuns aseguró que los va a cumplir, pero para ello, añadió, “necesita tener nuevas cuentas” y por eso insistió en que se “dejará la piel” para sacarlas adelante.

Durante la entrevista también habló sobre las críticas por la iniciativa de premiar a los CAP que reduzcan bajas médicas, asegurando que “el único criterio para decidir si una persona debe recibir el alta es un doctor” y que las “bajas y altas se darán estrictamente bajo criterios médicos”.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, aseguró ayer que el Govern mantiene el objetivo de aprobar los Presupuestos de 2026 en el primer trimestre del año: “No contemplamos ningún otro escenario”, subrayó. En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, Paneque reiteró que Catalunya necesita unas cuentas aprobadas este año y que el Govern está “comprometido” con ese objetivo. La consellera, sin embargo, no respondió si se plantean presentar las cuentas esta semana, al ser preguntada por el cómo cumplirán el calendario, ya que el límite temporal sería esta semana para poder cumplir con todos los trámites parlamentarios. Tampoco detalló si se plantean presentar el proyecto sin tener cerrado un acuerdo con los dos socios del Govern, ERC y Comuns.

En otro orden de cosas, Paneque afirmó que el Executiu tiene “toda la voluntad” de trabajar para limitar la compra especulativa de vivienda a través de la ley de Urbanismo. Así, explicó que se está trabajando a partir de la propuesta presentada por los Comuns para adecuarla “de la mejor manera posible” a los informes de los expertos y a la legalidad vigente. También que buscarán las mayorías necesarias para, posteriormente, tramitarla en el Parlament. Esta limitación es una condición de los Comuns para aprobar los presupuestos de 2026.

“No he querido convertir mi enfermedad en un espectáculo”

El president, Salvador Illa, explicó que durante estas semanas de ausencia por su infección se ha querido centrar en la recuperación y ha intentado ser “un paciente disciplinado”. “No he querido hacer espectáculo de mi enfermedad”, aseveró. Después de 48 horas de su vuelta al frente de la Generalitat, defendió que se ha reincorporado “cuando he estado en condiciones de hacerlo y los médicos así lo han indicado” y recordó cómo fueron las primeras horas desde que sintió molestias hasta que los médicos tuvieron un diagnóstico claro.Sobre su papel durante estas semanas, aseguró que no ha tomado decisiones pese a mantenerse en contacto diario con los consejeros Albert Dalmau o Sílvia Paneque. “Cuando uno no está en condiciones de asumir sus funciones, como era mi caso, debe delegarlas “, defendió.