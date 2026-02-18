Investigado por vender a su mujer a más de 100 hombres

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Fiscalía sueca investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años a más de un centenar de hombres servicios sexuales de su esposa, según informó la televisión pública SVT. El individuo, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave. El hombre, que residía en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia) obtenía una compensación económica a cambio de los servicios. Se trataba de encuentros físicos como a través de internet, que se produjeron durante unos tres años y medio, y en los que puede haber hasta 120 hombres implicados. Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado. En el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros Ángeles del Infierno, fue condenado por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.

El caso se ha comparado con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años por drogarla y ofrecerla a medio centenar de hombres para que fuera violada.

Gisèle Pelicot cuenta en un libro cómo se ha recompuesto

Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década por su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años, ha publicado un libro con sus memorias, titulado Un himno a la vida, que le ha permitido hacer “una introspección, un balance de mi vida”. Así lo asegura en una entrevista en La Vanguardia donde explica que las violaciones fueron “un cataclismo”, pero que ha logrado reconstruirse “sobre un campo de minas” y que se ha vuelto a enamorar, algo que no creía posible.