La Constitución del 78 se convierte en la más longeva de España

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los monarcas inauguraron ayer la exposición del Congreso en homenaje a la Constitución de 1978, que se ha convertido hoy en la más longeva de la historia de España, superando los 17.239 días de la de 1876, que estuvo vigente hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera.

El rey Felipe VI aseguró que la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla y defendió la vigencia del ordenamiento constitucional a pesar de “los tiempos difíciles e inciertos, que hacen aún más visibles las imperfecciones que, como toda obra humana, tiene nuestro marco normativo”. Asimismo, consideró que “el espíritu crítico, la legítima insatisfacción, el afán por seguir progresando” es lo que acerca a los españoles a una “realización más plena de los principios y valores constitucionales”.

La imagen de la jornada fue el frío saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exmandatario Felipe González, que anunció que votará en blanco en las próximas elecciones si Sánchez es el candidato socialista.