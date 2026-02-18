Marlaska dice que desconocía la denuncia contra el jefe policial y suspende a otro mando

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que en su departamento desconocían hasta ayer los "graves" hechos denunciados sobre una agresión sexual cometida presuntamente por el número dos de la Policía Nacional José Ángel González a una compañera subordinada y ha suspendido a otro comisario que habría coaccionado a la víctima para no que no denunciara.

"De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia", ha dejado claro el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha sostenido que la prueba de que ni en el ministerio ni en la Dirección General de la Policía sabían de estos hechos es que nada más conocerlos este martes se actuó "de inmediato". Además, ha señalado que el abogado de la policía denunciante ha manifestado que mantuvieron "en secreto" la querella hasta este martes.

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la denuncia completa y después de la dimisión del director adjunto operativo de la Policía, también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del Director Adjunto Operativo (DAO) y que según la denuncia coaccionó a la denunciante.

El ministro ha explicado que se ha abierto una información reservada y que se analizarán los hechos, pero tras la renuncia firmada a última hora de la tarde por el DAO y una vez analizada la denuncia, Interior ha acordado el relevo de sus funciones actuales del comisario San Juan. "Evidentemente y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata", ha enfatizado.

A preguntas reiteradas de los periodistas acerca si en Interior se conocía esta denuncia, Marlaska ha enfatizado: "Desde luego creo que me conocéis y ha habido alguna otra cuestión en la que se ha actuado, no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad y esto evidentemente es de una gravedad manifiesta que en modo algo alguno hay que relativizar".

"Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", ha defendido antes de instar a no instrumentalizar políticamente los hechos.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar el próximo 17 de marzo al ya ex número dos de la Policía después de incoar diligencias previas y admitir a trámite una querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial". Según informó este martes el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, también citada el 17 de marzo, la resolución del magistrado pide investigar también presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el DAO de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".